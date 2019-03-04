Amazon откроет новую сеть продуктовых магазинов

Сегодня, 07:45

Компания Amazon.com Inc. планирует открыть десятки продуктовых магазинов в нескольких крупных городах США. Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). Таким образом розничный гигант, по их словам, стремится расширить свои возможности в сфере продовольствия и затронуть больше аспектов жизни потребителей.

Один из собеседников WSJ уточнил, что свой первый магазин компания планирует открыть в Лос-Анджелесе уже в конце года. Кроме того, Amazon, по его данным, уже подписал договоры об аренде помещений по крайней мере еще для двух других продуктовых магазинов. Их открытие запланировано на начало следующего года, отметил источник. Где именно они будут находиться, они не пояснил.



Другие люди, знакомые с этим вопросом, по информации WSJ, ведут переговоры об открытии продуктовых магазинов Amazon в Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия и Филадельфии.

Amazon придется выпустить свою криптовалютуИзвестно, что новые магазины компании будут отличаться от престижной сети супермаркетов Whole Foods Market, которая специализируется на продаже органических продуктов питания без искусственных консервантов и красителей (в 2017 году произошло ее слияние с Amazon.com, стоимость сделки составила $13,7 млрд), отмечает издание.



При этом, как будут называться новые магазины, не известно. Станет ли в их бренде использоваться название Amazon, пока также неясно, пишет The Wall Street Journal.

По словам еще одного источника газеты, наряду с этим компания также изучает возможность покупки региональных продуктовых сетей, в которых работает около десяти магазинов. Это, как считает собеседник издания, может поддержать новую сеть.

В самом Amazon от комментариев по этому поводу отказались.

