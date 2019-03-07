«Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный

Вчера, 07:54

«Роскосмос» назначил новых руководителей на космодромы Байконур и Восточный, сообщает РБК.

Новым директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» на космодроме Восточный стал Роман Бобков, который ранее занимал должность замруководителя филиала «Роскосмоса» на Байконуре. На Байконур, в свою очередь, отправили Валинура Агишева, который руководил космическим центром «Восточный».

Чем будет заниматься бывший глава Байконура Евгений Раковский, не уточняется.

Гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков, комментируя кадровые перестановки, отметил, что перед космодромом Восточный стоят «грандиозные задачи».

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«У нас с вами впереди «Ангара», запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич (Бобков), имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями, а коллектив на Восточном уже сложился и выполнил не одну задачу государственной важности», — заключил он.

Тем временем российские СМИ сообщают, что Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга. Его обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Виталий Гинзбург объявлен в международный розыск. Подробности дела не раскрываются.