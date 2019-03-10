Facebook введет сквозное шифрование

Сегодня, 07:36

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть и принадлежащие ей сервисы WhatsApp и Instagram не будут хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека. Об этом говорится в его посте, посвященном планам компании в сфере усиления защиты коммуникаций пользователей.



Также глава Facebook уточнил, что компания не будет строить свои дата-центры в таких странах, поскольку их наличие дает местным властям возможность получить доступ к данным пользователей.

«При развитии нашей инфраструктуры в мире мы решили не размещать центры обработки данных в странах, где имеют место нарушения прав человека на личную жизнь и на свободу волеизъявления, - добавил глава Facebook. - Если мы строим в этих странах центры обработки данных и храним в них важные сведения, а не просто кэшируем не имеющие большого значения данные, то это позволяет властям данных стран проще получать информацию о пользователях».

«Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах, - подчеркнул Марк Цукерберг. - Мы готовы пойти на это».

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В своей публикации он также сообщил, что компания сосредоточится на внедрении сквозного шифрования сообщений и защите данных пользователей. Вероятно, к этому Facebook сподвигли прошлогодние скандалы с утечками, которые ощутимо ударили по репутации компании.

Утверждается, что принадлежащий компании мессенджер WhatsApp уже перестал хранить ключи шифрования, другие сервисы Facebook перейдут на ту же модель работы в ближайшее время. Все эти приложения начнут работать со сквозным шифрованием (или end-to-end-шифрованием, при котором ключи для расшифровки сообщений хранятся у пользователя, и только он может ими воспользоваться) и новой системой хранения контента.

«Я понимаю, что многие люди не рассматривают Facebook как платформу, которая ориентируется на приватность. По правде говоря, наша репутация действительно не способствует этому, потому что исторически мы делали ставку на открытость. Но мы показали, что можем эволюционировать и создавать сервисы, которые необходимы людям», — сообщил Марк Цукерберг.

Сквозное шифрование станет стандартом для всех сервисов, принадлежащих компании, а их инфраструктура будет объединена. По словам главы Facebook, внедрение шифрования не только защитит данные пользователей, но и откроет путь для развития новых сервисов, включая платежные.

«В целом я считаю, что работа над внедрением сквозного шифрования для всех личных сообщений является правильным решением», — пишет Цукерберг. По его мнению, «в мире растущих угроз кибербезопасности и жестких правительственных вмешательств во многих странах люди хотят», чтобы компания предприняла «дополнительный шаг для защиты их наиболее конфиденциальных данных».