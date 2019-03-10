Новости / Государство

Facebook введет сквозное шифрование

Сегодня, 07:36
Facebook введет сквозное шифрование


Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть и принадлежащие ей сервисы WhatsApp и Instagram не будут хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека. Об этом говорится в его посте, посвященном планам компании в сфере усиления защиты коммуникаций пользователей.

Также глава Facebook уточнил, что компания не будет строить свои дата-центры в таких странах, поскольку их наличие дает местным властям возможность получить доступ к данным пользователей.

«При развитии нашей инфраструктуры в мире мы решили не размещать центры обработки данных в странах, где имеют место нарушения прав человека на личную жизнь и на свободу волеизъявления, - добавил глава Facebook. - Если мы строим в этих странах центры обработки данных и храним в них важные сведения, а не просто кэшируем не имеющие большого значения данные, то это позволяет властям данных стран проще получать информацию о пользователях».

«Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах, - подчеркнул Марк Цукерберг. - Мы готовы пойти на это».


Facebook введет сквозное шифрование

Роскомнадзор намерен оштрафовать Facebook

В своей публикации он также сообщил, что компания сосредоточится на внедрении сквозного шифрования сообщений и защите данных пользователей. Вероятно, к этому Facebook сподвигли прошлогодние скандалы с утечками, которые ощутимо ударили по репутации компании.

Утверждается, что принадлежащий компании мессенджер WhatsApp уже перестал хранить ключи шифрования, другие сервисы Facebook перейдут на ту же модель работы в ближайшее время. Все эти приложения начнут работать со сквозным шифрованием (или end-to-end-шифрованием, при котором ключи для расшифровки сообщений хранятся у пользователя, и только он может ими воспользоваться) и новой системой хранения контента.

«Я понимаю, что многие люди не рассматривают Facebook как платформу, которая ориентируется на приватность. По правде говоря, наша репутация действительно не способствует этому, потому что исторически мы делали ставку на открытость. Но мы показали, что можем эволюционировать и создавать сервисы, которые необходимы людям», — сообщил Марк Цукерберг.

Сквозное шифрование станет стандартом для всех сервисов, принадлежащих компании, а их инфраструктура будет объединена. По словам главы Facebook, внедрение шифрования не только защитит данные пользователей, но и откроет путь для развития новых сервисов, включая платежные.

«В целом я считаю, что работа над внедрением сквозного шифрования для всех личных сообщений является правильным решением», — пишет Цукерберг. По его мнению, «в мире растущих угроз кибербезопасности и жестких правительственных вмешательств во многих странах люди хотят», чтобы компания предприняла «дополнительный шаг для защиты их наиболее конфиденциальных данных».

  • Просмотров: 40
Похожие материалы
  • WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке
  • Facebook вновь уличили в тайной передаче данных пользователей Facebook вновь уличили в тайной передаче данных пользователей
  • Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности
  • Суд отклонил ходатайство Facebook о сборе биометрических данных Суд отклонил ходатайство Facebook о сборе биометрических данных
  • WhatsApp усилил защиту сообщений WhatsApp усилил защиту сообщений
    • Отзывы читателей
    «Эталонные пункты пропуска» будут в Казахстане «Эталонные пункты пропуска» будут в Казахстане Государство Сегодня, 07:41
    Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медстрахования Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медстрахования Государство Сегодня, 07:37
    Facebook введет сквозное шифрование Facebook введет сквозное шифрование Государство Сегодня, 07:36
    Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут Государство Сегодня, 07:33
    SCAT будет летать в Прагу SCAT будет летать в Прагу Государство Сегодня, 07:33
    «Правительство для граждан» купило беспилотники «Правительство для граждан» купило беспилотники Государство 7-03-2019, 07:55
    «Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный «Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный Государство 7-03-2019, 07:54
    Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль Государство 7-03-2019, 07:49
    АФК: Средняя ставка по кредитам резко выросла до 18,4% годовых АФК: Средняя ставка по кредитам резко выросла до 18,4% годовых Государство 7-03-2019, 07:43
    «Казахский завтрак» станет брендом «Казахский завтрак» станет брендом Государство 7-03-2019, 07:34
    Tesla выплатила рекордную сумму по своим облигациям Tesla выплатила рекордную сумму по своим облигациям Государство 4-03-2019, 07:53
    Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов Государство 4-03-2019, 07:47
    Amazon откроет новую сеть продуктовых магазинов Amazon откроет новую сеть продуктовых магазинов Государство 4-03-2019, 07:45
    Александр Лукашенко: Нам предлагают совместную валюту - мы «за» Александр Лукашенко: Нам предлагают совместную валюту - мы «за» Государство 4-03-2019, 07:44
    Microsoft создал бота для желающих поучаствовать в клинических испытаниях Microsoft создал бота для желающих поучаствовать в клинических испытаниях Государство 4-03-2019, 07:33
    Алик Шпекбаев встретился с послом России Алик Шпекбаев встретился с послом России Государство 1-03-2019, 07:59
    Abdi погасила часть долга перед ЕНПФ на 600 млн тенге Abdi погасила часть долга перед ЕНПФ на 600 млн тенге Государство 1-03-2019, 07:46
    «7-20-25»: одобрены заявки на 66 млрд тенге «7-20-25»: одобрены заявки на 66 млрд тенге Государство 1-03-2019, 07:44
    Акимат обеспечит необходимые условия проживания пострадавшим в Таразе Акимат обеспечит необходимые условия проживания пострадавшим в Таразе Государство 1-03-2019, 07:42
    Аскар Мамин провел заседание Совета директоров «Байтерека» Аскар Мамин провел заседание Совета директоров «Байтерека» Государство 1-03-2019, 07:38