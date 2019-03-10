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Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут

Сегодня, 07:33
Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут


Американская автомобильная компания Tesla Motors представила свою систему быстрой подзарядки электрокаров Supercharger V3, которую анонсировала еще четыре года назад. Об этом говорится на ее официальном сайте, пишет rbc.ru.

Новая технология, заверяют инженеры Tesla, позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут. Мощность зарядки на пике составит до 250 кВт. Теперь владельцы электрокаров смогут заряжать свои машины на полную мощность, которую может дать им их батарея. Раньше мощность заряда ограничивалась 120 кВт.


Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут

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Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей Model S и X вскоре позволит и им перейти на новую технологию.

Системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте в штате Калифорния и постепенно будут появляться в других американских регионах. До Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона они, по планам компании, доберутся уже в четвертом квартале этого года. К концу 2019 года Tesla рассчитывает удвоить число подзаряжаемых за сутки электромобилей.

В последние годы конкуренция на рынке электрокаров возросла. О планах работать над созданием сети мощных зарядных станция для электроавтомобилей в Европе заявляли BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen. В конце 2016 года они объявили о намерении построить 400 станций подзарядки с мощностью 350 кВт к середине следующего года.

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