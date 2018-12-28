Tesla вновь понизила цены на Model 3 в Китае

28-12-2018, 07:56

Американский производитель электрокаров Tesla объявил о снижение цен на некоторые автомобили Model 3 в Китае. Стоимость электромобилей была снижена на 7,6%. Таким образом, стартовая цена Model 3 теперь составит 499 тыс. юаней (72 тыс. долларов), сообщает «Финам». Причем это уже третье за последние 2 месяца понижение цен на электрокары Tesla в Поднебесной, пишет rosbalt.ru.

Так, с 22 ноября цены на электромобили в Китае были уменьшены на 12-26%. Например, Model S 75D подешевела с 887,6 тыс. юаней до 782,9 тыс. юаней, а Model X P100D — на 24,4% до 1,19 млн юаней. Аналитики тогда сочли эти меры попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны.

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Напомним также, что в октябре 2018 года продажи электрокаров Tesla в КНР сократились на 70% в годовом сопоставлении на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), Tesla продала в позапрошлом месяце всего 211 машин на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Отметим, что в тоже время продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в мире уменьшились в ноябре 2018 года на 7,3% и составили 7 млн 916 тыс. Лидерство по продажам автомобилей сохранил за собой Китай, где было реализовано 2 млн 532 тыс. машин (падение на 13,9%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 381 тыс. машин (минус 1%). Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании уменьшились в ноябре 2018 года на 3% в годовом сопоставлении и составили 158 тыс. 639 машин, а за 11 месяцев с начала текущего года в стране было реализовано 2 млн 223 тыс. 58 легковых автомобилей (минус 6,9%). В Евросоюзе продажи новых легковых автомобилей за январь—ноябрь 2018 года выросли на 0,8% в годовом выражении до 14,16 млн штук. При этом в прошлом месяце показатель упал в годовом выражении на 0,8% до 1,22 млн машин.