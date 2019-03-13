Новости / Государство

NASA планирует отправить экспедиции на Луну в 2028 году

Вчера, 07:53
NASA планирует отправить экспедиции на Луну в 2028 году


Бюджет NASA на 2020 финансовый год, стал одним из самых больших в истории космонавтики США, заявил глава национального космического агентства США Джим Бриденстайн. Деньги будут направлены на высадку американских астронавтов на Луну и Марс к 2028 году. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика.

"Бюджет NASA на 2020 финансовый год - один из самых сильных за всю историю нашего агентства. Этот бюджет составляет $21 млрд, что на 6% больше, чем в прошлом году, и сформирован во время ограниченных ресурсов федерального правительства", - отметил Бриденстайн.

Половина из бюджета - $10,7 млрд - будет направлена на освоение Луны.

Это на 2% меньше, чем запрашивало NASA. Агентство планирует до 2028 года 14 коммерческих запусков кораблей SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner, и 5 экспедиций астронавтов на корабле Orion.

Лунная экспедиция США стартует с Земли в 2028 году. Американские астронавты создадут базу на Луне и начнут ее освоение. Затем США намерены освоить Марс.


NASA планирует отправить экспедиции на Луну в 2028 году

Казахстанцы победили в конкурсе NASA

Это будет первый полет астронавтов США на Луну с тех пор, как 14 ноября 1969 году состоялся запуск "Аполлона-12", и 19 ноября 1969 года американцы во второй раз высадились на Луне.

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы останемся. Мы будем использовать то, что узнаем, чтобы совершить следующий гигантский прыжок - отправку астронавтов на Марс", - подчеркнул глава NASA.

США планируют использовать собственные ракеты-носители и технологии.

"Этот бюджет базируется на наших успехах на околоземной орбите и позволит создать программу исследований, которая объединяет опыт NASA с опытом наших коммерческих и международных партнеров, - заявил Бриденстайн. - Мы впервые с 2011 года запустим американских астронавтов на американских ракетах".

США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS и пилотируемый корабль Orion, и лунную орбитальную станцию Gateway. Это базовые элементы освоения Луны и Марса.

Программа Gateway получит $821 млн, что почти вдвое больше, чем было выделено в 2019 году.

"Начиная с серии небольших коммерческих миссий на Луну уже в 2028 году, мы будем использовать новые корабли, роботов и, в конечном итоге, людей к 2028 году, чтобы проводить научные исследования всей лунной поверхности", - заявил глава NASA.

NASA также намерено отправить миссии на спутник Юпитера - Европу и космический телескоп Джеймса Уэбба, первую экспедицию на Марс.

Впервые космонавты высадились на спутнике Земли в 1969 году -16 июля стартовал корабль "Аполлон-11" с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, а 20 июля они высадились на Луне.

  • Просмотров: 62
Похожие материалы
  • NASA закрыло проект разработки лунохода NASA закрыло проект разработки лунохода
  • США разрешили первый в истории частный полет на Луну США разрешили первый в истории частный полет на Луну
  • NASA опубликовало первые снимки Юпитера NASA опубликовало первые снимки Юпитера
  • Илон Маск планирует отправить человека на Марс в 2025 году Илон Маск планирует отправить человека на Марс в 2025 году
  • Полет космического корабля Dragon на Марс состоится в 2018 году Полет космического корабля Dragon на Марс состоится в 2018 году
    • Отзывы читателей
    Brexit приведет к выводу из Британии $1,2 трлн активов Brexit приведет к выводу из Британии $1,2 трлн активов Государство Вчера, 07:58
    Kinoplexx Theatres усиливает позиции на рынке кинопоказа Kinoplexx Theatres усиливает позиции на рынке кинопоказа Государство Вчера, 07:53
    NASA планирует отправить экспедиции на Луну в 2028 году NASA планирует отправить экспедиции на Луну в 2028 году Государство Вчера, 07:53
    Airbus представила прототип аэротакси CityAirbus Airbus представила прототип аэротакси CityAirbus Государство Вчера, 07:51
    SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения Государство Вчера, 07:51
    «Эталонные пункты пропуска» будут в Казахстане «Эталонные пункты пропуска» будут в Казахстане Государство 10-03-2019, 07:41
    Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медстрахования Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медстрахования Государство 10-03-2019, 07:37
    Facebook введет сквозное шифрование Facebook введет сквозное шифрование Государство 10-03-2019, 07:36
    Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут Tesla запустила станцию экспресс-зарядки электрокаров за 15 минут Государство 10-03-2019, 07:33
    SCAT будет летать в Прагу SCAT будет летать в Прагу Государство 10-03-2019, 07:33
    «Правительство для граждан» купило беспилотники «Правительство для граждан» купило беспилотники Государство 7-03-2019, 07:55
    «Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный «Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный Государство 7-03-2019, 07:54
    Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль Subaru и Toyota совместно создадут новый электромобиль Государство 7-03-2019, 07:49
    АФК: Средняя ставка по кредитам резко выросла до 18,4% годовых АФК: Средняя ставка по кредитам резко выросла до 18,4% годовых Государство 7-03-2019, 07:43
    «Казахский завтрак» станет брендом «Казахский завтрак» станет брендом Государство 7-03-2019, 07:34
    Tesla выплатила рекордную сумму по своим облигациям Tesla выплатила рекордную сумму по своим облигациям Государство 4-03-2019, 07:53
    Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов Ozon отложил запуск сервиса доставки из ресторанов Государство 4-03-2019, 07:47
    Amazon откроет новую сеть продуктовых магазинов Amazon откроет новую сеть продуктовых магазинов Государство 4-03-2019, 07:45
    Александр Лукашенко: Нам предлагают совместную валюту - мы «за» Александр Лукашенко: Нам предлагают совместную валюту - мы «за» Государство 4-03-2019, 07:44
    Microsoft создал бота для желающих поучаствовать в клинических испытаниях Microsoft создал бота для желающих поучаствовать в клинических испытаниях Государство 4-03-2019, 07:33