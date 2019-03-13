NASA планирует отправить экспедиции на Луну в 2028 году

Вчера, 07:53

Бюджет NASA на 2020 финансовый год, стал одним из самых больших в истории космонавтики США, заявил глава национального космического агентства США Джим Бриденстайн. Деньги будут направлены на высадку американских астронавтов на Луну и Марс к 2028 году. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика.



"Бюджет NASA на 2020 финансовый год - один из самых сильных за всю историю нашего агентства. Этот бюджет составляет $21 млрд, что на 6% больше, чем в прошлом году, и сформирован во время ограниченных ресурсов федерального правительства", - отметил Бриденстайн.



Половина из бюджета - $10,7 млрд - будет направлена на освоение Луны.

Это на 2% меньше, чем запрашивало NASA. Агентство планирует до 2028 года 14 коммерческих запусков кораблей SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner, и 5 экспедиций астронавтов на корабле Orion.

Лунная экспедиция США стартует с Земли в 2028 году. Американские астронавты создадут базу на Луне и начнут ее освоение. Затем США намерены освоить Марс.

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Это будет первый полет астронавтов США на Луну с тех пор, как 14 ноября 1969 году состоялся запуск "Аполлона-12", и 19 ноября 1969 года американцы во второй раз высадились на Луне.

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы останемся. Мы будем использовать то, что узнаем, чтобы совершить следующий гигантский прыжок - отправку астронавтов на Марс", - подчеркнул глава NASA.

США планируют использовать собственные ракеты-носители и технологии.

"Этот бюджет базируется на наших успехах на околоземной орбите и позволит создать программу исследований, которая объединяет опыт NASA с опытом наших коммерческих и международных партнеров, - заявил Бриденстайн. - Мы впервые с 2011 года запустим американских астронавтов на американских ракетах".

США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS и пилотируемый корабль Orion, и лунную орбитальную станцию Gateway. Это базовые элементы освоения Луны и Марса.

Программа Gateway получит $821 млн, что почти вдвое больше, чем было выделено в 2019 году.

"Начиная с серии небольших коммерческих миссий на Луну уже в 2028 году, мы будем использовать новые корабли, роботов и, в конечном итоге, людей к 2028 году, чтобы проводить научные исследования всей лунной поверхности", - заявил глава NASA.

NASA также намерено отправить миссии на спутник Юпитера - Европу и космический телескоп Джеймса Уэбба, первую экспедицию на Марс.

Впервые космонавты высадились на спутнике Земли в 1969 году -16 июля стартовал корабль "Аполлон-11" с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, а 20 июля они высадились на Луне.