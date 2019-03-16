«Аэрофлот» втрое увеличит долю доходов от дополнительных услуг

Сегодня, 07:36

На фоне роста расходов из-за дорогого керосина «Аэрофлот» решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услуг — до 20%, заявил его глава Виталий Савельев. Повышать стоимость билетов компания не может из-за низкого спроса. Группа «Аэрофлот» готова увеличивать выручку за счет неавиационных услуг пассажирам, сообщил на брифинге гендиректор компании Виталий Савельев. Об этом сообщает сайт РБК.

Это вынужденная мера, потому что, несмотря на рост расходов из-за подорожавшего керосина, компания не может повышать стоимость билетов из-за низкого платежеспособного спроса, дал понять глава «Аэрофлота».

По итогам 2018 года чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в четыре раза и составила всего 5,7 млрд руб. Это произошло во многом из-за роста цен на топливо и падения курса рубля.

При этом в конце февраля компания сообщила, что увеличивает топливный сбор практически на всех внутрироссийских рейсах для компенсации расходов. В повестке заседания совета директоров «Аэрофлота», которое состоялось 14 марта, был пункт «Об изменениях в группе тарифов». Но Савельев не стал отвечать, какое было принято решение по этому вопросу.

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«Сейчас все мировые тренды говорят о том, что скоро авиация не сможет зарабатывать только на перевозках. Надо увеличивать неавиационные доходы», — отметил Савельев. По его словам, сейчас на такие услуги у «Аэрофлота» приходится «немного» — 6% доходов. «На мой взгляд, в обозримом будущем их надо довести до 20%», — добавил он. Среди дополнительных услуг топ-менеджер назвал доставку багажа из дома в аэропорт, поздравление с днем рождения на борту. Всего есть около 20 вариантов услуг, которые будут дополнены, обещал он.

По данным пресс-службы авиакомпании, сейчас в дополнительные доходы входит программа лояльности, сверхнормативный багаж, выбор места на борту, повышение в классе обслуживания, а также доходы от партнеров (продажа страховок, отелей, аренда авто, аэроэкспресс, SkyShop, меню на заказ, реклама и трансфер).

По данным отчета по МФСО, выручка «Аэрофлота» за 2018 год составила 611,6 млрд руб. Таким образом, на дополнительных услугах компания могла заработать около 36,7 млрд руб.