«Аэрофлот» потратит 179 млн рублей на продвижение в соцсетях

Вчера, 07:37

Авиакомпания «Аэрофлот» может потратить 179 млн руб. на продвижение бренда в соцсетях. Соответствующие материалы размещены на портале госзакупок. Об этом сообщает сайт Ведомости.

Согласно первой заявке «Аэрофлот» планирует заключить контракт с компанией, предоставляющей «услуги по созданию уникального видеоконтента для размещения в соцсетях в России и за рубежом». Речь идет о размещении информации в Instagram, Facebook, Twitter, «В контакте», YouTube, «Одноклассниках», Weibo, WeChat. Исполнитель должен будет создавать уникальный видеоконтент с апреля по конец декабря 2019 года. Стартовая (максимальная) стоимость контракта составляет 58,78 млн руб.



«Аэрофлот» также проводит тендер на создание коммуникационной стратегии для работы в российских соцсетях. Согласно заявке исполнитель должен будет создать «фото- и текстовый контент» для продвижения на страницах «лидеров общественного мнения», сформировать пул активных фанатов бренда, осуществлять информационную рассылку в мессенджерах, размещать сообщения в Livejournal и на «Яндекс.Дзене».

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«Общий совокупный охват за весь период оказания услуг (с 1 апреля по 31 декабря 2019 г. – «Ведомости») должен быть не менее 150 млн контактов, общий совокупный прирост подписчиков страниц заказчика [в соцсетях] на момент окончания оказания услуг должен составить не менее 500 000 пользователей», – говорится в техническом задании. Стартовая (максимальная) стоимость контракта составляет 61,71 млн руб.

На сайте госзакупок также размещена третья заявка «Аэрофлота». Согласно ее содержанию, авиакомпании необходим подрядчик для создания коммуникационной стратегии для работы в иностранных соцсетях и по комплексному продвижению авиакомпании в сети интернет за рубежом, что «включает подготовку фото- и текстового контента для продвижения, продвижение услуг». Стартовая (максимальная) стоимость контракта – 58,55 млн руб.

Исполнители будут определены в начале марта, заявки от претендентов принимаются до 18 февраля.