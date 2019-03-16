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Ripple создает фонд для внедрения блокчейна в игры

Сегодня, 07:48
Ripple создает фонд для внедрения блокчейна в игры


Организованная Ripple экосистема для разработчиков Xpring и ориентированная на игровую отрасль блокчейн-платформа Forte объявили о создании совместного фонда с капиталом 100 млн долларов, чтобы поддержать разработчиков игр, пишет vestifinance.ru.

По мнению специалистов, применение блокчейна позволит геймерам усилить контроль над игровым процессом, сообщает gmbox. Как сообщает The Verge, все финансирование будет предоставлено Ripple, а Forte возьмет на себя роль управляющего.

«Forte и Ripple разделяют мнение о том, что технология блокчейн окажет огромное влияние на игры. Для дальнейшего распространения этой технологии среди потребителей важно предоставить простые в использовании инструменты, не имеющие привязки к конкретному блокчейну», - заявил старший вице-президент Xpring Этан Берд.


Ripple создает фонд для внедрения блокчейна в игры

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Также перевод игр на блокчейн позволит геймерам совершать различные сделки внутри платформ. Криптовалюта может быть использована для покупки аккаунтов или прав владения виртуальными предметами в игре.

«Технология блокчейна раскрывает огромный потенциал практически для всех форм цифрового взаимодействия. Игровая индустрия представляет собой глобальную отрасль стоимостью 140 млрд долларов, управляемую преимущественно экономикой цифровых микротранзакций. Мы полагаем, что она извлечет огромную выгоду из целостности и устойчивости блокчейна», — заявил Бретт Сейлер, руководитель платформы Forte.

Технологическое решение Forte будет включать в себя протокол Interledger (протокол с открытым кодом, предназначенный для проведения транзакций на базе различных блокчейнов), а также сервис для работы со смарт-контрактами Codius. Расчеты возможно осуществлять при помощи криптовалюты XRP.

Xpring — это грантовая программа Ripple, запущенная в мае прошлого года для поддержки разработчиков, предпринимателей и компаний, занимающихся технологиями блокчейна.

Forte была основана в феврале 2019 г. в Сан-Франциско и получила поддержку таких инвесторов, как a16z crypto, Andreessen Horowitz, Battery Ventures, Canaan Partners, Coinbase Ventures и 1confirmation.

Стоит отметить, что игровая индустрия считается одним из наиболее перспективных направлений для применения блокчейна. Один из крупнейших издателей компьютерных и видеоигр - Ubisoft - уже выпустил собственную блокчейн-игру Hashcraft, а в октябре 2018 года стал одним из основателей игрового блокчейн-консорциума Blockchain Game Alliance. Помимо Ubisoft в консорциум уже входят такие разработчики игр, как Enjin, Alto, Ultra, Gimli и EverdreamSoft.

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