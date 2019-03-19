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Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние

Вчера, 07:54
Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние


Крупнейшие банки Германии официально подтвердили, что ведут переговоры о потенциальном объединении бизнеса. «Commerzbank и Deutsche Bank сегодня согласились начать обсуждение потенциального слияния с открытым исходом», - сообщается на странице Commerzbank для инвесторов. Об этом пишет Интерфакс.

«В свете возникших возможностей правление Deutsche Bank решило рассмотреть стратегические варианты. В процессе правление Deutsche Bank будет концентрироваться на улучшении возможностей роста и рентабельности банка. На данный момент нет уверенности в том, что какая-либо сделка будет заключена», – говорится в пресс-релизе Deutsche Bank.

Союз двух банков, если он будет заключен, скорее всего, будет вынужденной мерой, пишет The Wall Street Journal. Обе финкомпании потратили миллиарды долларов на реструктуризацию, изменения в руководящем составе и сокращение персонала, при этом пытаясь сохранить независимость. Но ни одной из них не удалось ни существенно улучшить результаты на фоне длительного сохранения низких процентных ставок и проблем на германском рынке. И у правительства ФРГ возникли сомнения, что банки смогут выстоять поодиночке.

Слухи о возможном слиянии ходили уже несколько месяцев. Они усилились после того, как стало известно, что эта идея нравится американской инвестгруппе Cerberus, которая является миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank. При этом руководство Deutsche Bank в прошлом году также привлекло Cerberus в качестве стратегического консультанта.

Кроме того, мысль о слиянии двух крупнейших коммерческих банков Германии получила определенную поддержку и в правительстве страны. Власти ФРГ хотели создать крупный национальный банк, который станет надежным источником финансирования ориентированной на экспорт экономики и сможет составить конкуренцию лидирующим финкомпаниям Европы.

На прошлой неделе член наблюдательного совета Deutsche Bank AG Ян Душек высказался против слияния двух банков, выразив опасения, что подобная сделка повысит вероятность враждебного поглощения объединенной компании иностранцами вместо того, чтобы пойти на пользу финансовому сектору и экономике Германии.

Ян Душек занимает высокий пост в германском объединенном профсоюзе работников сферы услуг (Verdi) и является представителем сотрудников Deutsche Bank в набсовете. Он первым из официальных лиц банка публично выразил отношение к потенциальной сделке.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas - около 1,9 трлн евро.

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