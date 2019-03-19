HRD Inter Forum Almaty начинает знакомство со спикерами

Вчера, 07:49

11 апреля на шестом Форуме HRD Inter Forum Almaty будут представлены спикеры разных сфер, профессий и рангов. Потому что лучшие решения рождаются в коллаборации между разнообразно мыслящими людьми. А люди – это главный капитал любой компании и государства. 6-й юбилейный #HRDIFA – это подрыв HR-соZнания. Но с учетом реалий бизнеса Казахстана.

Лейтмотивом нынешнего форума станет Big idea. Форум состоится 11 апреля в гостинице Kazakhstan, зал Grand Palace (Алматы, проспект Достык, 52/2). Участниками станут 150 человек, более 15 спикеров.

Формат: Новые спикеры в формате коротких креативных, искренних и практически полезных выступлений поделятся экспертизой, помогут найти новые смыслы и сформировать фокус HRD и топ-менеджерам, чтобы развивать команды и бизнес в ключе устойчивого развития.

Почему Big Idea?

Рынок труда продолжает стремительно меняться, в том числе и за счет подрастающего поколения Z. Новая молодежь готова с легкостью менять компании, ищет в работе Big Idea и хочет чувствовать свою значимость. Раньше у нас был рынок работодателей. Сейчас же наступило время кандидатов – именно они выбирают компанию, а не наоборот.

Это лишь немногие факторы, которые будут способствовать увеличению дефицита талантов. В таких реалиях новые инструменты и технологии, креативность и HR-брендинг больше не прихоть, а необходимость.

Чтобы вывести свою работу на новый уровень, предлагаем вам погрузиться в мир новых смыслов и трендов, которые продемонстрируют наши спикеры на форуме 11 апреля 2019.

Что вас ждет?

• Интернациональный состав спикеров

• Живые динамичные выступления

• Нетворкинг

• Инсайты

• Удивительные открытия

Задумывались ли вы:

• Где будет ваша компания послезавтра?

• Где будут ваши сотрудники?

• А где будете вы как HR?

• На чем нужно сфокусироваться сегодня, чтобы быть на вершине профессии завтра?

• Какие технологии и навыки возьмем с собой в будущее, а что навсегда оставим в прошлом?

Поговорим о новой реальности и о том, как она коррелирует с бизнесом Казахстана.

НОВЫЕ ЛИЦА, НОВЫЕ ТЕМЫ

СПИКЕРЫ:

• Gizem Kolabas, Capsim Turkey (Турция)

• Ильгиз Валинуров, президент Гильдии рекрутеров (Россия)

• Иван Коловалов, директор IQ Consultacy (Россия)

• Юлия Бижко, директор HRD-форума (Украина)

• Елена Сабурова, HRD «ОСГ Рекордс менеджмент» (Казахстан)

• Жанар Нурлыбек, профессиональный нетворкер, блоггер (Гражданин мира)

• Жанаргуль Изимова, управляющий директор по развитию розничного бизнеса, ДБ АО Сбербанк (Казахстан)

И другие спикеры…

В ПРОГРАММЕ:

• Бизнесс-симуляции на службе эффективности сотрудников и показателей бизнеса

• Культура инноваций

• Вовлеченность и оценка персонала

• Таланты. Талантливая команда

• Турборекрутинг: как находить сотрудников быстрее конкурентов?

• HR-автоматизация. Кейс: Положительный опыт внедрения карьерной лестницы и уменьшение текучести персонала на 10%.

• Роль сервиса и нетворкинга для эффективного взаимодействия как внутренних, так и внешних клиентов. Развитие карьеры и выстраивание качественных коммуникаций со всеми стейкхолдерами в компании.

И еще много новых актуальных тем…

Посмотреть программу

ТИЗЕР О ПАНЕЛЬНЫХ CEO-ДИСКУССИЯХ:

• Принципы устойчивого развития от CEO компаний

• «Их нравы»: чем живет и мыслит поколение Z – живое интервью с представителями нового поколения, которые совсем скоро придут устраиваться к вам на работу.

• Чему учатся современные владельцы, управленцы и HRD? Какое образование оказало наибольшее влияние на развитие карьеры?

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Детали: http://hrd-forum.kz/

Регистрация: http://hrd-forum.kz/registraciya/