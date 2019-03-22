Ассоциация обменных пунктов сделала заявление по скачку доллара

Сегодня, 07:37

В вечернее время, 19 марта 2019 года, в отдельных регионах

в обменных пунктах наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту. Это привело к

краткосрочному скачку курса валют в отдельных обменных пунктах. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Ассоциации обменных пунктов.

«Текущий рыночный курс тенге формируется на Казахстанской фондовой бирже

(KASE) и обменные пункты не участвуют в его формировании. Курсы валют по

обменным операциям устанавливаются обменными пунктами исходя из

текущего спроса и предложения населения. При этом, на спрос и

предложение валют действуют различные факторы. В вечернее время, 19 марта 2019 года, в отдельных регионах

в обменных пунктах наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту. Это привело к

краткосрочному скачку курса валют в отдельных обменных пунктах. Сообщаем,

что утром 20 марта курс валют в обменных пунктах соответствует

рыночному курсу спроса и предложения, дефицита наличной иностранной

валюты не наблюдается. Выступая от имени членов Ассоциации выражаем готовность принять все меры

по поддержке стабильности на внутреннем рынке наличной иностранной

валюты», - отметили в Ассоциации обменных пунктов.



Напомним, Ассоциации обменных пунктов создана и осуществляет свою деятельность для координации предпринимательской деятельности, а также представления и зашиты общих интересов субъектов предпринимательства, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой.



«Ассоциация находится в постоянном двустороннем диалоге с Нацбанком для реализации общей стратегии устойчивого развития валютных рынков страны, а также обеспечению стабильности финансового сектора», - отметили в Ассоциации обменных пунктов.

Отметим, 19 марта, после заявления главы государства о прекращении

полномочий курс нацвалюты опустился в среднем на 7-8 тенге: в Алматы до

386 тенге за доллар, в Астане до 385 тенге. Некоторые обменные пункты

временно прекратили куплю-продажу валюты.



Во вторник, 19 марта, в 15.35 до сообщения о сложении президентом своих полномочий в обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара не превышал 377,5 тенге, в Алматы - 378,5 тенге.