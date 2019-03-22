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Ассоциация обменных пунктов сделала заявление по скачку доллара

Сегодня, 07:37
Ассоциация обменных пунктов сделала заявление по скачку доллара


В вечернее время, 19 марта 2019 года, в отдельных регионах
в обменных пунктах наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту. Это привело к
краткосрочному скачку курса валют в отдельных обменных пунктах. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Ассоциации обменных пунктов.

«Текущий рыночный курс тенге формируется на Казахстанской фондовой бирже
(KASE) и обменные пункты не участвуют в его формировании. Курсы валют по
обменным операциям устанавливаются обменными пунктами исходя из
текущего спроса и предложения населения. При этом, на спрос и
предложение валют действуют различные факторы. В вечернее время, 19 марта 2019 года, в отдельных регионах
в обменных пунктах наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту. Это привело к
краткосрочному скачку курса валют в отдельных обменных пунктах. Сообщаем,
что утром 20 марта курс валют в обменных пунктах соответствует
рыночному курсу спроса и предложения, дефицита наличной иностранной
валюты не наблюдается. Выступая от имени членов Ассоциации выражаем готовность принять все меры
по поддержке стабильности на внутреннем рынке наличной иностранной
валюты», - отметили в Ассоциации обменных пунктов.

Напомним, Ассоциации обменных пунктов создана и осуществляет свою деятельность для координации предпринимательской деятельности, а также представления и зашиты общих интересов субъектов предпринимательства, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой.

«Ассоциация находится в постоянном двустороннем диалоге с Нацбанком для реализации общей стратегии устойчивого развития валютных рынков страны, а также обеспечению стабильности финансового сектора», - отметили в Ассоциации обменных пунктов.

Отметим, 19 марта, после заявления главы государства о прекращении
полномочий курс нацвалюты опустился в среднем на 7-8 тенге: в Алматы до
386 тенге за доллар, в Астане до 385 тенге. Некоторые обменные пункты
временно прекратили куплю-продажу валюты.

Во вторник, 19 марта, в 15.35 до сообщения о сложении президентом своих полномочий в обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара не превышал 377,5 тенге, в Алматы - 378,5 тенге.
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