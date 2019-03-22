International Property Awards: TAU Development поборется за место победителя

Сегодня, 07:31

В мае 2019 года в Бангкоке (Таиланд) состоится церемония подведения итогов конкурса в области недвижимости International Property Awards, регион Asia Pacific, 2019-20. Компания TAU Development участвует в конкурсе с проектом ЖК TERRA (г. Алматы, Казахстан) и поборется с другими сильными игроками из стран Азиатско-Тихоокеанского региона за место победителя в номинациях сектора «Девелопмент».

О проекте – номинанте конкурса

ЖК TERRA – на сегодня самый амбициозный проект компании TAU Development, который привнесет новое качество на рынок жилой недвижимости Алматы. Данный объект (свыше 100 тыс. кв. м) расположился на площади 2 га в квадрате улиц Гагарина - Березовского - Радостовца - Короленко в районе с высокоразвитой инфраструктурой. В настоящее время проект находится в активной стадии строительства, ввод в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно с 2020 по 2021 год.

В числе преимуществ жилого комплекса TERRA: последние тренды в дизайне и эргономике пространства, мультиформатность планировок и большой выбор квадратур, чистовая отделка, увеличенная площадь остекления и панорамные окна, ландшафтный дизайн и озеленение, благоустроенные и безопасные дворы с игровыми площадками для детей разного возраста, а также fashion-бутики, рестораны, фитнес-зал и business lounge (место проведения встреч для резидентов и гостей комплекса), собственная управляющая компания и сервис и, что не менее важно, доступные цены.

О конкурсе

Конкурс Asia-Pacific Property Award является частью International Property Awards, который проводится на протяжении 26 лет и является одной из самых авторитетных площадок для признания заслуг компаний по всему миру в секторах «Девелопмент», «Архитектура», «Дизайн интерьера» и «Агентства недвижимости».

На Азиатско-Тихоокеанском конкурсе недвижимости ежегодно заявляется около 800 участников из Китая, Сингапура, Индии, Кореи, Малайзии, Филиппин и стран Центральной Азии.

Проекты оцениваются независимой комиссией в Лондоне, состоящей из 80 экспертов различных отраслей архитектуры, дизайна, маркетинга, девелопмента и строительства, а также членов Палаты лордов Парламента Великобритании (Лорд Кейтнес, Лорд Бест, граф Ливерпуля и Лорд Турсо). Жюри в процессе оценки руководствуется такими критериями, как дизайн, качество, сервис, инновации, оригинальность, энергоэффективность, влияние на экологию и др. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте организаторов по ссылке www.propertyawards.net.

О компании

TAU Development – новатор в области строительства и девелопмента. Компания внедряет новые технологии в развитие строительного рынка Казахстана. Жилые комплексы компании разрабатываются с учетом передовой международной практики и при коллегиальном участии мировых опытных консультантов в части архитектуры и дизайна, планирования и проектного управления.

TAU Development – регулярный участник и призер авторитетных международных выставок. В Asia-Pacific Property Award компания участвует второй год подряд. В 2018 году в конкурсе компания была удостоена главного приза сразу в трех категориях: проект ЖК ABAY130 стал лучшим в номинации «Строительство жилого комплекса», проект ЖК BRAUN – «Лучший девелоперский маркетинг» и «Лучший многоэтажный жилой комплекс».

В текущем месяце, с 12 по 15 марта, компания представляла Казахстан на другом не менее престижном мероприятии – выставке и конференции недвижимости MIPIM 2019 в Каннах, где также продемонстрировала портфолио своих проектов, в том числе и совершенно новых (это будущие достопримечательности г. Алматы). Выставочный стенд компании вызвал оживленный интерес международного сообщества как к компании, так и возможностям казахстанского рынка недвижимости (с точки зрения инвестиционного потенциала в том числе). Стоит отметить, что компания TAU Development была единственным участником MIPIM от Казахстана, при общем числе свыше 25 тыс. участников из более чем 100 стран.



На сегодня все проекты компании (расположенные в г. Алматы) получили признание на упомянутых конкурсах и площадках, что подтверждает прогрессивность компании, инновационность проектов и их соответствие международным стандартам. Данные награды также подтверждают приверженность TAU Development своей миссии – внедрить на строительный рынок Казахстана новые стандарты качества, создать новое поколение объектов жилой недвижимости, призванные изменить профиль города Алматы и обеспечить гражданам достойный уровень жизни.