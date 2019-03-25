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Более миллиона человек подписали петицию за отмену Brexit

Вчера, 07:55
Более миллиона человек подписали петицию за отмену Brexit


Более 1 млн человек подписали петицию за отмену выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), размещенную на сайте парламента Соединенного Королевства. На момент написания материала у обращения было 1 070 313 подписей, сообщают Ведомости.

«Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС – это «воля народа». Мы должны ответить на это заявление, показав то, как сильно жители хотят остаться в составе ЕС. Народного голосования может не быть – так что проголосуйте сейчас», – говорится в комментарии к петиции. Британское правительство должно рассмотреть для обсуждения эту петицию, а также ответить на нее, потому что она набрала необходимое количество подписей.


Более миллиона человек подписали петицию за отмену Brexit

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Каждую минуту петиция получает около 2000 новых подписей, уточняет в Twitter парламентский комитет по петициям. По его данным, ни одно обращение еще не набирало столько подписей. Из-за него страница британского парламента с петициями работала в четверг с перебоями.

Летом 2016 г. в Великобритании прошел референдум о Brexit. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% избирателей. Этот процесс должен был завершиться 29 марта 2019 г. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила главе Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой продлить действие ст. 50 Лиссабонского договора, регулирующей порядок выхода королевства из ЕС, до 30 июня.

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