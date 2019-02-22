Fitch допустил падение рейтинга Великобритании из-за Brexit

Сегодня, 07:59

Специалисты рейтингового агентства Fitch включили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и местной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением (в настоящий момент они находятся на уровне «AA»). Об этом говорится в релизе на сайте агентства, пишет РБК.



Нынешние показатели Британии, по данным экспертов, отражают «повышенную неопределенность относительно результатов процесса Brexit и повышенный риск разрушительного выхода» королевства из ЕС «без сделки» с Брюсселем. Последний вариант, по мнению аналитиков, «по крайней мере в ближайшей перспективе» приведет к «существенному нарушению» экономических и торговых перспектив Великобритании. Однако масштабы любого такого изменения неопределенны, признают в Fitch. По мнению экспертов, они могут быть смягчены правительством Великобритании или «двусторонними или многосторонними мерами».

В целом же специалисты допустили, что выход Британии из ЕС без соглашения может привести к рецессии, как в начале 1990-х годов (реальный ВВП тогда снизился на 2% за шесть кварталов).

При этом краткосрочные РДЭ Банка Англии в обеих валютах Fitch сохранил на уровне «F1+», рейтинг странового потолка — на уровне «AAA».

Тереза Мэй просит Евросоюз пойти ей навстречу

На то, что Brexit окажет негативное влияние на экономику Великобритании, финансовую систему страны и политическую стабильность, специалисты Fitch указывали еще в 2016 году. На фоне референдума по выходу из Евросоюза королевство тогда лишилось наивысшего кредитного рейтинга ААА. После голосования этот показатель снизился еще раз — с АА+ до АА.

ЕС Великобритания должна покинуть 29 марта. Однако соглашение об условиях этого процесса до сих пор не ратифицировано. Согласно сделке, которую предлагает британский премьер-министр Тереза Мэй, после начала Brexit в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период. Королевство при этом будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. Однако эту инициативу британский парламент отклонил. Также в январе проголосовал он и против Brexit без сделки.

Тереза Мэй после этого решила вернуться в Брюссель и изменить условия соглашения. В ЕС при этом пересмотр этого вопроса называли неправильным.

«Жесткий» Brexit в свою очередь предполагает, что законодательство Евросоюза перестанет применяться к в Великобритании с момента ее отделения в марте.