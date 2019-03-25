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Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Вчера, 07:59
Microsoft прекратит поддержку Windows 7


После 14 января 2020 года операционная система Windows 7 перестает обновляться, а техподдержка Microsoft перестанет ее обслуживать. Выпустив операционную систему в 2009 году, корпорация обязалась поддерживать ее на протяжении 10 лет, сообщает РБК.

Корпорация порекомендовала своим клиентам отказаться от использования устаревшей Windows 7 и перейти на Windows 10. Как объяснили в блоге Microsoft, после прекращения поддержки операционная система продолжит работать, но компьютеры на Windows 7 станут более уязвимыми для вирусов и других атак.


Microsoft прекратит поддержку Windows 7

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Выпущенная в 2009 году Windows 7 до недавнего времени была популярнее, чем более новые операционные системы от Microsoft. Согласно исследованию NetMarketshare, Windows 10, вышедшая в 2015 году, смогла обогнать своего предшественника только в ноябре 2018 года. Сейчас Windows 7 используют 37% всех пользователей ПК, а 10 версию — 40%.

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