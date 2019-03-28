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Fitch подтвердило рейтинг Altyn Bank

Сегодня, 07:59
Fitch подтвердило рейтинг Altyn Bank


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) объявило о подтверждении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (далее – «РДЭ») в иностранной и национальной валюте
АО «Altyn Bank» (Дочерний Банк China CITIC Bank Corporation Ltd) на уровне «ВBB-», а также присвоило рейтинг устойчивости (Viability Rating) на уровне «bb-». Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильныи». Международные кредитные рейтинги Банка остаются самыми высокими среди частных казахстанских банков.

Fitch прокомментировало, что РДЭ Банка основаны на потенциальной поддержке его основного акционера – China CITIC Bank Corporation Ltd. (China CITIC Bank). В свою очередь, собственные рейтинги China CITIC Bank находятся на уровне ВВВ/Стабильный и обусловлены, по мнению рейтингового агентства, высокой вероятностью государственной поддержки от правительства Китая (А+/Стабильный). Оказание поддержки Банку мажоритарным акционером China CITIC Bank, в случае необходимости, базируется на его стратегическом решении развивать дочерний банк в Казахстане, наличии потенциальных репутационных рисков для China CITIC Bank в случае дефолта Банка и низких затратах на поддержку.

Своё решение присвоить Viability Rating Fitch объясняет достаточной ясностью в отношении будущей стратегии Банка, которая предполагает значительную степень операционной независимости от материнской компании. Viability Rating Банка на уровне «bb-» базируется на хорошем качестве активов, устойчивом генерировании чистого дохода, разумном уровне капитализации и внушительном буфере ликвидности.

«Оценки международных рейтинговых агентств еще раз подтверждают сильные позиции Altyn Bank на финансовом рынке страны, - отметил председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов. - Рейтинги Банка отражают результаты реализации нашей среднесрочной стратегии, которая направлена на внедрение прогрессивных банковских технологий, поддержание качества активов на высоком уровне и совершенствование клиентского сервиса. С помощью собственных ресурсов и поддержки акционеров - лидеров финансового рынка Казахстана и Китая мы планируем внедрять новые финансовые услуги и расширять перечень сервисов, доступных для наших клиентов».

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