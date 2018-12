Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank

Вчера, 07:52

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги АО «Altyn Bank»: рейтинг депозитов по глобальной шкале — до Ba1 с Ba2 и рейтинг по национальной шкале — до Aa3.kz с A2.kz. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

В опубликованном пресс-релизе Moody’s отметило высокую вероятность поддержки со стороны мажоритарного акционера, China CITIC Bank Corporation Limited (CITIC Bank; Baa2 positive, ba2), вследствие завершения сделки по приобретению CITIC Bank контрольного пакета акций и включения наименования CITIC Bank в лого Банка.

«Высокая оценка Moody’s — это логичный шаг, подтверждающий уже имеющиеся сильные позиции Altyn Bank на финансовом рынке Казахстана. Высокие кредитные рейтинги, достаточный уровень ликвидности, клиентоориентированный подход, гибкость и оперативность принятия решений в комбинации с репутацией солидных акционеров — China CITIC Bank Corporation Ltd., China Shuangwei Investment Co Ltd, АО „Народный Банк Казахстана“ способствуют укреплению позиций Altyn Bank, мобилизации имеющихся ресурсов для выполнения амбициозных задач и достижения новых высот. Мы приступаем к реализации новой стратегии Банка, основными приоритетами которой являются поддержание качества активов, внедрение прогрессивных банковских технологий и совершенствование клиентского сервиса», — отметил председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов.

Аналитики агентства также подчеркнули сильный финансовый профиль Банка, что отражено в подтверждении базовой оценки кредитоспособности на уровне ba2. По мнению агентства, этот показатель отражает устойчиво сильные финансовое состояние и показатели платежеспособности, низко-рисковую структуру активов, а также высокие показатели прибыльности и уровень ликвидности Банка.

Скорректированная базовая оценка кредитоспособности и долгосрочные рейтинги депозитов Банка в настоящий момент на одну ступень выше базовой оценки кредитоспособности CITIC Bank, что ограничивает потенциал дальнейшего повышения этих рейтингов. В то же время базовая оценка кредитоспособности Банка может быть повышена при условии успешной диверсификации Банком базы фондирования и структуры доходов на фоне роста доли розничного кредитования, развития деловых отношений с китайскими клиентами и, при этом, сохранения высокого качества активов и сильного финансового профиля.

АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), в прошлом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», работает на финансовом рынке Казахстана более 20 лет. Занимает 14-е место по размеру активов. Имеет 4 филиала в Алматы, Астане, Атырау и Актау и 2 дополнительных отделения в Алматы.