ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане

Вчера, 07:39

«ЕвроХим» летом начнет строительство комплекса по производству удобрений в Казахстане, сообщает Интерфакс.

«Ожидается, что полномасштабная реализация второго этапа проекта - строительство инновационного химического комплекса - начнётся уже летом 2019 года», - говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам визита главы министерства в Казахстан.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в пресс-службе ТОО «Еврохим-Каратау», на совещании в Нур-Султане в четверг премьер-министр Аскар Мамин, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр и главы АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев и ТОО «ЕвроХим-Каратау» Дмитрий Валышев договорились о всесторонней поддержке проекта ЕвроХим в Казахстане.

«Также было заявлено о подписании необходимых соглашений на межправительственном уровне, обеспечивающих эту поддержку, при встречных обязательствах «ЕвроХима» по строительству завода. Все документы планируется подписать в июне 2019 года", - сообщили в компании.

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«ЕвроХим» ведет разработку двух месторождений фосфоритоносного бассейна Каратау в Южном Казахстане. Компания начала добычу руды в 2014 году, в 2016 году проект вышел на полную мощность в 640 тыс. тонн фосфоритовой руды в год. Фосфоритную муку из Казахстана «ЕвроХим» сейчас поставляет на свой завод в Краснодарском крае - «Белореченские минудобрения», где она применяется для выпуска фосфорных и сложных минудобрений.

Проект «ЕвроХима» предполагает запуск в Казахстане химического комплекса мощностью 1 млн тонн удобрений. В качестве ресурсной базы рассматриваются месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Его особенность с технологической точки зрения заключается в том, что строящийся производственный комплекс позволит не только выпускать высококачественные фосфорные и комплексные удобрения, но также полностью избавиться от отходов в виде фосфогипса.

Объем инвестиций «ЕвроХима» в проект оценивается в $750 млн.

В мае 2018 года компания подписала соглашение о покупке еще одного месторождения в пределах бассейна Каратау - Герес. Сделка зависит от ряда условий, которые пока не были выполнены, сообщал «ЕвроХим» в феврале.