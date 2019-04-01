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В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ

Вчера, 07:50
В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ


На 1 марта 2019 года в регионе зарегистрировано более 43 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из них 85 процентов действующие. Только за последний год количество действующих субъектов МСБ выросло на 13,8 процента, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акимата.


В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ

Почти 40% малого бизнеса сконцентрировано в Алматы и Нур-Султане

В 2019 году на микрокредитование бизнеса предусмотрено более 4 млрд тенге, они будут направлены на реализацию Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Ебек». Из областного бюджета выделят еще 500 млн тенге для Регионального инвестиционного центра на финансирование стартап-проектов.

Кроме того, по программе «Бизнес-Советник» в 2019 году планируется обучить 737 человек, по программе «Бастау-Бизнес» планируется обучить 800 человек.

Отмечается, что по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» с начала года банками второго уровня одобрены 27 проектов на 658 млн тенге.

В акимате напомнили, что 2018-2020 годы в регионе объявлены трехлетием развития массового предпринимательства, разработана специальная «Дорожная карта по развитию массового предпринимательства».

По итогам 2018 года Кызылординская область признана лучшим регионом, создавшим наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса.

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