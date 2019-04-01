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Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Вчера, 07:48
Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко


На выборах 2019 большинство голосов набирает Владимир Зеленский. Таковы первые данные экзит-полов, сообщает РБК-Украина.

По данным Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,8%, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.

Далее идут: Игорь Смешко 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,8%. Остальные набирают менее 1%.

Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Экзит-пол проводится для получения оперативной информации о результатах в день голосования. На условиях анонимности избирателям задают вопрос, за кого они голосовали.

Добавим также, что данные экзит-полов используют для сопоставления с официальными результатами голосования от Центризбиркома. В то же время экзит-пол выполняет контрольную функцию в избирательном процессе.

Окончательные результаты экзит-полов первого тура выборов 2019 будут обнародованы после 20:00 31 марта.

Отметим, Национальный экзит-пол проводят фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова. Как писало РБК-Украина, консорциум из трех социологических центров во время на первом туре президентских выборов опросит около 17 тысяч избирателей на 400 участках.

По данным экзит-пола, проведенного по заказу ТСН, Владимира Зеленского поддержали 30,1% избирателей. На втором месте Петр Порошенко с результатом в 18,5%, на третьем Юлия Тимошенко с 14%. Далее идут Юрий Бойко с результатом в 9,1%, Анатолий Гриценко - 7,6%, Игорь Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 5% и Александр Вилкул - 3,7%.

На внеочередных выборах президента Украины, которые состоялись 25 мая 2014 года, уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. Данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.

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