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Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам

Вчера, 07:57
Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам


Официальный сайт акимата Нур-Султана публикует страницы глав столичных районов и руководителей структурных подразделений акимата в Facebook и личные номера их мобильных телефонов. Об этом пишет официальный сайт акима столицы.

Бахыт Султанов поручил акимам районов и руководителям городских управлений и департаментов активизировать работу в социальных сетях для налаживания более тесного контакта с жителями.

«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все акимы районов и руководители управлений должны быть на постоянной связи с горожанами. Особенное внимание необходимо уделить качеству контента. Кроме того, не надо зацикливаться на какой-то одной социальной сети и тем более открывать страницу ради галочки. Нужно точно знать и чувствовать свою аудиторию. Например, насколько я знаю, школьники и студенты предпочитают в «ВКонтакте». Значит, сотрудники управления образования должны быть не только в «Фейсбуке», но и в «ВКонтакте». «Твиттер» можно использовать для привлечения инвестиций, продвижения бренда. Поэтому следует системно подойти к исполнению этого поручения», – отметил Бахыт Султанов.

Напомним, 27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения.

«Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией», – сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.












































Наименование ГУ, должность

ФИО

Ссылки на аккаунт

Аким района
«Сарыарка»

Егемберды


Ергали Куандыкулы


+7 777 770
85 08

https://www.facebook.com/yergali.yegemberdy

Аким района
«Алматы»



Сарсембаев


Адльбек Зейнуллаевич


+7 705 421
20 13

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011167326150

Аким района
«Байконыр»



Каналимов


Ерлан Ермекович


+7 701 055
59 79

https://www.facebook.com/Kanalimov

Аким района
«Есиль»



Закарьянов


Тулеген Кабыкенович


+7
702 521 09 79

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017306405782

И.о. руководителя управление
общественного здравоохранения



Рустемова


Алия Шайзадаева


+7 747 250 40 27

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012095897053

Руководитель управления по
инвестициям и развитию предпринимательства



Абдыкадыров Алишер Елисович


+7 702 872
21 06

https://www.facebook.com/alisher.abdykadyrov

Руководитель управления транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры



Карагойшин


Асхат
Жиенбаевич


+7 701 255
44 66

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034447965465

Руководитель управления активов и
государственных закупок



Отебаев


Ерсин Кенжебаевич


+7 707 515
97 47

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014945881375

Руководитель управления
архитектуры, градостроительства и земельных отношений



Тайталиев


Бактыбай Халыкович


+7 701 501
51 23

https://www.facebook.com/btaitaliyev

И.о. руководителя управления
занятости и социальной защиты



Абильдинов


Артем Анатольевич


+7 776 309 54 87

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026504622930

Руководитель управления контроля и
качества городской среды



лшев


Тлеген Базарбайлы


+7 775 671
48 28

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014903494962

Руководитель управления культуры и
спорта

Мажагулов


Болат Бауржанович


+7
771 111 88 89

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003576342160

Руководитель управления
образования



Жангозин


Ануар
Канатович


+7
776 125 57 71

https://www.facebook.com/azhangozin

Руководитель управления охраны
окружающей среды и природопользования https://www.facebook.om/profile.php?id=100035113694696

Руководитель управления по делам
общественного развития



Есин


Данияр Нурашович


+7 777 100
77 77

https://www.facebook.com/kz.general

Руководитель управления по
развитию языков и архивного дела



Кишкашбаев Тлеугали Аширбекович


+7 701
111 71 53

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022561931280

Руководитель управления регенерации городской среды



Бугубаев


Аржан Мелисович


+7 747 135
85 48

https://www.facebook.com/arzhan.bugubayev

И.о. руководителя управления
стратегического и бюджетного планирования



Тугельбаева


Айжан Алимовна


+7 701 533
44 66

https://www.facebook.com/usbp.astana

Руководитель управления
строительства и жилищной политики



Ахметов


Руслан Аманжолович


+7 708 111
56 90

https://m.facebook.com/ruslan.akhmetov.102361?fref=nf

Руководитель управления
топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства



Толеуов


Ербол Уалиевич


+7 777 699
98 60

https://www.facebook.com/eutoleuov

Руководитель управления финансов



Жумаев


Алиби Арыстангалиевич


+7 776 420
17 11

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014922573517
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