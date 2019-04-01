Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам

Вчера, 07:57

Официальный сайт акимата Нур-Султана публикует страницы глав столичных районов и руководителей структурных подразделений акимата в Facebook и личные номера их мобильных телефонов. Об этом пишет официальный сайт акима столицы.

Бахыт Султанов поручил акимам районов и руководителям городских управлений и департаментов активизировать работу в социальных сетях для налаживания более тесного контакта с жителями.

«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все акимы районов и руководители управлений должны быть на постоянной связи с горожанами. Особенное внимание необходимо уделить качеству контента. Кроме того, не надо зацикливаться на какой-то одной социальной сети и тем более открывать страницу ради галочки. Нужно точно знать и чувствовать свою аудиторию. Например, насколько я знаю, школьники и студенты предпочитают в «ВКонтакте». Значит, сотрудники управления образования должны быть не только в «Фейсбуке», но и в «ВКонтакте». «Твиттер» можно использовать для привлечения инвестиций, продвижения бренда. Поэтому следует системно подойти к исполнению этого поручения», – отметил Бахыт Султанов.

Напомним, 27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения.

«Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией», – сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.