Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам

Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникамВчера, 07:57
Официальный сайт акимата Нур-Султана публикует страницы глав столичных районов и руководителей структурных подразделений акимата в Facebook и личные номера их мобильных телефонов. Об этом пишет официальный сайт акима столицы.
Бахыт Султанов поручил акимам районов и руководителям городских управлений и департаментов активизировать работу в социальных сетях для налаживания более тесного контакта с жителями.
«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все акимы районов и руководители управлений должны быть на постоянной связи с горожанами. Особенное внимание необходимо уделить качеству контента. Кроме того, не надо зацикливаться на какой-то одной социальной сети и тем более открывать страницу ради галочки. Нужно точно знать и чувствовать свою аудиторию. Например, насколько я знаю, школьники и студенты предпочитают в «ВКонтакте». Значит, сотрудники управления образования должны быть не только в «Фейсбуке», но и в «ВКонтакте». «Твиттер» можно использовать для привлечения инвестиций, продвижения бренда. Поэтому следует системно подойти к исполнению этого поручения», – отметил Бахыт Султанов.
Напомним, 27 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения.
«Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией», – сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
Наименование ГУ, должность
ФИО
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Ссылки на аккаунт
Аким района
Егемберды
Ергали Куандыкулы
+7 777 770
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https://www.facebook.com/yergali.yegemberdy
Аким района
Сарсембаев
Адльбек Зейнуллаевич
+7 705 421
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011167326150
Аким района
Каналимов
Ерлан Ермекович
+7 701 055
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https://www.facebook.com/Kanalimov
Аким района
Закарьянов
Тулеген Кабыкенович
+7
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100017306405782
И.о. руководителя управление
Рустемова
Алия Шайзадаева
+7 747 250 40 27
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100012095897053
Руководитель управления по
Абдыкадыров Алишер Елисович
+7 702 872
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https://www.facebook.com/alisher.abdykadyrov
Руководитель управления транспорта
Карагойшин
Асхат
+7 701 255
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100034447965465
Руководитель управления активов и
Отебаев
Ерсин Кенжебаевич
+7 707 515
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100014945881375
Руководитель управления
Тайталиев
Бактыбай Халыкович
+7 701 501
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https://www.facebook.com/btaitaliyev
И.о. руководителя управления
Абильдинов
Артем Анатольевич
+7 776 309 54 87
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026504622930
Руководитель управления контроля и
лшев
Тлеген Базарбайлы
+7 775 671
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014903494962
Руководитель управления культуры и
Мажагулов
Болат Бауржанович
+7
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003576342160
Руководитель управления
Жангозин
Ануар
+7
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https://www.facebook.com/azhangozin
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Руководитель управления охраны
Руководитель управления по делам
Есин
Данияр Нурашович
+7 777 100
|
https://www.facebook.com/kz.general
Руководитель управления по
Кишкашбаев Тлеугали Аширбекович
+7 701
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022561931280
Руководитель управления регенерации городской среды
Бугубаев
Аржан Мелисович
+7 747 135
|
https://www.facebook.com/arzhan.bugubayev
И.о. руководителя управления
Тугельбаева
Айжан Алимовна
+7 701 533
|
https://www.facebook.com/usbp.astana
Руководитель управления
Ахметов
Руслан Аманжолович
+7 708 111
|
https://m.facebook.com/ruslan.akhmetov.102361?fref=nf
Руководитель управления
Толеуов
Ербол Уалиевич
+7 777 699
|
https://www.facebook.com/eutoleuov
Руководитель управления финансов
Жумаев
Алиби Арыстангалиевич
+7 776 420
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014922573517