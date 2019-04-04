Ford снизил цены на автомобили в России

Сегодня, 07:34

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка — модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт Прайм со ссылкой на компанию.

Так, цена на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus снижена на 175 тысяч рублей во всех комплектациях, — хэтчбек в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" можно приобрести по цене от 705 тысяч рублей, а максимальная выгода на эту модель доходит до 329 тысяч рублей, сообщает Ford Sollers.

Цены на кроссовер Kuga также снижены на 175 тысяч рублей во всех комплектациях, стоимость базовой комплектации с учетом маркетинговых программ составляет 1,3 миллиона рублей, а максимальная выгода доходит до 295 тысяч рублей в топовой комплектации, отмечается в сообщении.

Ford отказался от выпуска легковых авто в России

Семиместный внедорожник Explorer подешевел на 400 тысяч рублей и стартует с отметки 2,372 миллиона рублей, при максимальной выгоде 585 тысяч рублей в топовой комплектации, а автомобиль компакт-класса Ford Fiesta стал дешевле на 75 тысяч рублей и оценивается минимум 697 тысяч рублей.

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей. Компания будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.