Ford закроет свой старейший завод в Бразилии

Сегодня, 07:51

Американский автомобилестроительный концерн Ford Motor Co. сообщил о намерении закрыть свой старейший завод в Бразилии и выйти из бизнеса по продаже тяжелых пикапов в Южной Америке, пишет vestifinance.ru.



Завод должен закрыться до конца 2019 года, в результате это приведет к увольнению около 2,7 тыс. сотрудников, говорится в сообщении компании. Эта мера приведет к списаниям в размере 460 млн долларов, которые будут учтены в доналоговой прибыли в текущем году.

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Завод в Сан-Бернарду ду Кампу работает с 1967 года. Здесь производятся тяжелые пикапы F-4000 и А-350, а также малолитражные автомобили Ford Fiesta, спрос на которые в Южной Америке снижается.

Реорганизация бизнеса компании в латиноамериканской стране проводится в рамках масштабных изменений в глобальном бизнесе Ford, о которых компания сообщила ранее и на которые уже запланировала списания на сумму 11 млрд долларов.

Отметим, что с начала года капитализация компании выросла на 15% до 34 млрд долларов.