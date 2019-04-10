Новости / Государство

Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat

Сегодня, 07:54
Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat


Аскар Канафин назначен председателем совета директоров страховой компании Amanat. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в компании.

«В соответствии с решением единственного акционера Идрисова Динмухамета, Аскар Канафин назначен председателем совета директоров компании с 9 апреля 2019 года. Ранее данную должность занимала Гульнара Назханова», - говорится в сообщении.

Аскар Ахилбекович Канафин является проектным и портфельным управляющим с инвестиционным и управленческим опытом более 20 лет.

Имеет профессиональный опыт в разработке и внедрении корпоративной стратегии развития, кризис-менеджменте, управлении инвестиционным портфелем на всех стадиях экономического цикла, реализации моделей доверительного управления активами, в создании и построении управляющих команд.

Работал председателем совета директоров АО «СК «Amanat» (2013-2018), АО «АЗНО», членом Совета директоров АО «Казахстанские Коммунальные Системы», АО «Группа компаний «Resmi», АО «RG Brands» и в других организациях.

Имеет опыт в качестве руководителя исполнительных структур в таких компаниях, как «Группа компаний Ordabasy», Группа компаний «Resmi», Банк «Societe Generale Kazakhstan».

  • Просмотров: 69
Похожие материалы
  • Аскар Мырзахметов возглавил холдинг КазАгро Аскар Мырзахметов возглавил холдинг КазАгро
  • В Казкоммерц-Полис новый председатель правления В Казкоммерц-Полис новый председатель правления
  • В Казтелерадио новые члены совета директоров В Казтелерадио новые члены совета директоров
  • Ерболат Досаев избран главой совета директоров БРК Ерболат Досаев избран главой совета директоров БРК
  • Совет директоров казахстанской «дочки» ВТБ возглавил Михаил Осеевский Совет директоров казахстанской «дочки» ВТБ возглавил Михаил Осеевский
    • Отзывы читателей
    Бауыржан Байбек представил нового заместителя Бауыржан Байбек представил нового заместителя Государство Сегодня, 08:00
    Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля Государство Сегодня, 07:59
    Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat Государство Сегодня, 07:54
    Бауыржан Омаров назначен советником Президента Бауыржан Омаров назначен советником Президента Государство Сегодня, 07:41
    Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики Арман Джумабеков стал первым вице-министром нацэкономики Государство Сегодня, 07:32
    Apple Music впервые обошел шведского конкурента Apple Music впервые обошел шведского конкурента Государство 7-04-2019, 07:59
    Ripple, IBM и SWIFT вошли в блокчейн-ассоциацию Ripple, IBM и SWIFT вошли в блокчейн-ассоциацию Государство 7-04-2019, 07:54
    Boeing сократит производство самолетов 737 MAX Boeing сократит производство самолетов 737 MAX Государство 7-04-2019, 07:47
    Brexit без сделки снизит темпы роста ВВП Франции на 0,2% Brexit без сделки снизит темпы роста ВВП Франции на 0,2% Государство 7-04-2019, 07:42
    iPhone с поддержкой 5G не появится до 2021 года iPhone с поддержкой 5G не появится до 2021 года Государство 7-04-2019, 07:32
    FlyArystan начала продажу билетов по маршруту Алматы - Нур-Султан FlyArystan начала продажу билетов по маршруту Алматы - Нур-Султан Государство 4-04-2019, 07:51
    FlyArystan открыл регулярные рейсы из Алматы в Караганду FlyArystan открыл регулярные рейсы из Алматы в Караганду Государство 4-04-2019, 07:48
    АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году Государство 4-04-2019, 07:46
    Ford снизил цены на автомобили в России Ford снизил цены на автомобили в России Государство 4-04-2019, 07:34
    Амангельды Смаилов стал акимом Кокшетау Амангельды Смаилов стал акимом Кокшетау Государство 4-04-2019, 07:33
    Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам Жители столицы могут напрямую обратиться к чиновникам Государство 1-04-2019, 07:57
    В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ В Кызылординской области зарегистрировано 43 тысячи субъектов МСБ Государство 1-04-2019, 07:50
    Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко Выборы президента Украины: лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко Государство 1-04-2019, 07:48
    ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане ЕвроХим начнет строительство комплекса удобрений в Казахстане Государство 1-04-2019, 07:39
    В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр В Туркестанской области появится приграничный торгово-логистический центр Государство 1-04-2019, 07:38