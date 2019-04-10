Аскар Канафин возглавил совет директоров страховой компании Amanat

Сегодня, 07:54

Аскар Канафин назначен председателем совета директоров страховой компании Amanat. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в компании.

«В соответствии с решением единственного акционера Идрисова Динмухамета, Аскар Канафин назначен председателем совета директоров компании с 9 апреля 2019 года. Ранее данную должность занимала Гульнара Назханова», - говорится в сообщении.

Аскар Ахилбекович Канафин является проектным и портфельным управляющим с инвестиционным и управленческим опытом более 20 лет.

Имеет профессиональный опыт в разработке и внедрении корпоративной стратегии развития, кризис-менеджменте, управлении инвестиционным портфелем на всех стадиях экономического цикла, реализации моделей доверительного управления активами, в создании и построении управляющих команд.

Работал председателем совета директоров АО «СК «Amanat» (2013-2018), АО «АЗНО», членом Совета директоров АО «Казахстанские Коммунальные Системы», АО «Группа компаний «Resmi», АО «RG Brands» и в других организациях.

Имеет опыт в качестве руководителя исполнительных структур в таких компаниях, как «Группа компаний Ordabasy», Группа компаний «Resmi», Банк «Societe Generale Kazakhstan».