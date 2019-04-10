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Бауыржан Байбек представил нового заместителя

Сегодня, 08:00
Бауыржан Байбек представил нового заместителя


Заместителем акима Алматы стал Мухит Азирбаев.

«Сегодня представил коллегам нового заместителя акима города Мухита Азирбаева. За его плечами значительный опыт работы в жилищном строительстве, в сфере бизнеса. Руководил АО «СПК «Алматы», затем управлением предпринимательства и инвестиций. Желаю успехов в работе», – написал аким города Бауыржан Байбек в своем Twitter.


Бауыржан Байбек представил нового заместителя

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Мухит Азирбаев родился в городе Алматы, выпускник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова.

Имеет большой опыт работы в частном секторе. В разное время работал генеральным директором агрохолдинговой компании «Куат-Агро», председателем Наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract», на различных должностях в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк».

С 2017 года был председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Алматы». До нового назначения работал руководителем Управления предпринимательства и инвестиций.

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