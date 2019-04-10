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Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля

Сегодня, 07:59
Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля


Партия «Nur Otan» планирует до конца апреля провести съезд, в котором будет приниматься решение об определении кандидата на внеочередные президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выдвижение кандидатуры на внеочередные выборы должно проходить на съезде партии. Пока точной даты еще неизвестно, но, наверное, к концу апреля. Мы будем действовать согласно процедуре. Перед съездом у нас будут проходить конференции в регионах. На съезде, большинством голосов - членов партии будет приниматься решение по кандидатуре», - сообщила корреспонденту пресс-секретарь партии Алия Буриева.


Nur Otan планирует провести съезд до конца апреля

Президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением народу страны, объявил, что внеочередные выборы Президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.

Отметим, что 26 апреля состоится внеочередной съезд партии КНПК. «Будет решаться вопрос о кандидате от партии», - заявил Айкын Конуров. 13 апреля состоится пленум центрального совета партии «Ак жол», на котором решится вопрос об участии в выборах президента Казахстана и кандидате от партии.

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