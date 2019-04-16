Акция для новых бизнес-клиентов Сбербанка

Вчера, 07:56

1 февраля 2019 года Сбербанк запустил акцию «Стирая границы» для предпринимателей в Казахстане. Предложение дает возможность бизнесменам получения определённого перечня расчётно-кассового обслуживания бесплатно, а также со скидкой совершать валютные переводы между клиентами группы Сбербанк.



Для участия в акции новым клиентам необходимо открыть счет и предоставить в ближайшее отделение Сбербанка в Казахстане контракт с контрагентом, уже являющимся клиентом Группы Сбербанк.



За более подробной информацией по акции обращайтесь на сайт Сбербанка.

