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Акция для новых бизнес-клиентов Сбербанка

Вчера, 07:56
Акция для новых бизнес-клиентов Сбербанка


1 февраля 2019 года Сбербанк запустил акцию «Стирая границы» для предпринимателей в Казахстане. Предложение дает возможность бизнесменам получения определённого перечня расчётно-кассового обслуживания бесплатно, а также со скидкой совершать валютные переводы между клиентами группы Сбербанк.


Для участия в акции новым клиентам необходимо открыть счет и предоставить в ближайшее отделение Сбербанка в Казахстане контракт с контрагентом, уже являющимся клиентом Группы Сбербанк.


За более подробной информацией по акции обращайтесь на сайт Сбербанка.

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