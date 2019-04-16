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Facebook за год потратил $20 млн на охрану Марка Цукерберга

Вчера, 07:36
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Марка Цукерберга


Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше 20 млн долларов на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансовые документы компании, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет РБК.

В частности, материалы компании показывают, что затраты на личную безопасность Цукерберга выросли более чем в два раза: с 9,1 млн в 2017 году до 22,6 млн долларов в 2018 году. В 2016 году на эти цели было выделено 5,1 млн долларов.


Facebook за год потратил $20 млн на охрану Марка Цукерберга

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Выделяемые средства используются для обеспечения безопасности в «резиденциях и личных поездках» Цукерберга, уточняется в документах. При этом не все выделенные средства предназначены непосредственно для обеспечение безопасности. Из 22,6 млн около 2 млн долларов были «расходами, связанными с личным использованием частных самолетов», указывается в документах.

Facebook уделяет большое внимание личной безопасности своего руководства, осуществляя широкомасштабную операцию по обеспечению их безопасности. В частности, компания отслеживает местоположение определенных пользователей, которых посчитала угрозами для Facebook и ее руководителей.

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