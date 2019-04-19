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Cимпозиум «Стратегии для креативной конкурентоспособности» в КБТУ

19-04-2019, 07:36
Cимпозиум «Стратегии для креативной конкурентоспособности» в КБТУ


15-16 апреля в Казахстанско-Британском техническом университете состоялся Международный симпозиум «Стратегии для креативной конкурентоспособности» (SCC 2019), организованный Казахстанско-Британским центром конкурентоспособности КБТУ, Университетом Рединга, Школой бизнеса Хенли Университета Рединга и Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы в рамках гранта Британского Совета «Creative Spark: программа высшего образования».

Цель симпозиума – обсуждение стратегии для креативной конкурентоспособности и привнесение новых идей, которые могут повысить конкурентоспособность стартапов и других категорий бизнеса креативной индустрии Казахстана.

В симпозиуме приняли участие международные профессора, исследователи, студенты, а также представители креативной индустрии, дающие импульс для творческой коллаборации и продвижения творческого бизнеса.

«Симпозиум «Стратегии для креативной конкурентоспособности» проводится в рамках программы для университетов по развитию предпринимательства «Creative Spark», – отметила проректор по академическим вопросам КБТУ Гулзада Шакуликова. – Эта пятилетняя программа направлена на развитие креативной экономики и предпринимательских навыков в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан), Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и Украине. Программа была разработана для решения проблем развития креативного сектора с учетом спроса на предпринимательское образование. Креативные индустрии были двигателем экономического роста в Великобритании. Накопленные нашими партнерами опыт и знания необходимо использовать для поддержания устойчивого развития и социального благополучия в данных странах».

В рамках симпозиума в КБТУ состоялось открытие Подгруппы «Микроэкономика и конкурентоспособность» Гарвардской Бизнес-школы для стран Евразийского региона (Institute for Strategy and Competitiveness Harvard Business School).

Также в программе симпозиума были открытие первого в Центральной Азии «Creative Enterprise Hub», 6-я ежегодная конференция «Конкурентоспособность» Бизнес-школы КБТУ и конкурс идей казахстанских студентов и молодых исследователей для творческой индустрии. Победители грантов «Creatives Spark КБТУ» продемонстрировали свои кейсы и представили продукцию участникам симпозиума.

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