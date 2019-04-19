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Goldman Sachs озвучил прогноз по росту рынков в 2019 году

19-04-2019, 08:01
Goldman Sachs озвучил прогноз по росту рынков в 2019 году


Инвесторам не стоит ждать бурного роста прибыли на всех основных рынках в 2019 году, считает Питер Оппенгеймер из Goldman Sachs. В интервью CNBC эксперт по глобальным рынкам заявил, что сдержанная политика центральных банков сыграла решающую роль в восстановлении фондовых рынков, и теперь в фокусе оказалась корпоративная отчетность, пишет vestifinance.ru.

«Мы считаем, что рост доходов будет довольно слабым в этом году на всех основных рынках, - сказал Оппенгеймер. - Мы уже наблюдали отскок, и теперь многое будет зависеть от того, насколько активно могут расти доходы. Однако я полагаю, что рост будет довольно скромным».

Предполагается, что I квартал в США продемонстрирует негативную динамику, однако эксперты Goldman Sachs ожидают восстановления показателей на квартальном уровне во второй половине года как в США, так и во всем мире.


Goldman Sachs озвучил прогноз по росту рынков в 2019 году

Названы потери США, КНР и мировой торговли из-за высоких пошлин

«Мы действительно считаем, что глобальная активность улучшится во второй половине года, даже в Европе, которая действительно отстала. Есть ряд факторов, способствующих позитивной динамике, например умеренность в фискальной политике, это особенно важно для Германии. Кроме того, Европа должна извлечь выгоду из сезонного роста в Китае и других странах», - отметил Питер Оппенгеймер.

Инвесторы по всему миру обеспокоены весьма мрачными перспективами глобальной экономики. ЕЦБ и МВФ недавно резко понизили свой прогноз экономического роста для еврозоны, поскольку внешние риски, такие как замедление немецкой экономики, растущий объем задолженности Италии и неопределенность вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, продолжают оказывать серьезное давление.

Прогнозы американского Федрезерва также не обещают серьезных потрясений. Так, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс в эфире CNBC заявил, что регулятор, скорее всего, оставит процентные ставки в покое до осени 2020 года для обеспечения устойчивой инфляции в США.

Хотя, по словам Питера Оппенгеймера, рост экономической активности повысит и вероятность увеличения ставок.

«У нас были прогнозы еще более отрицательных процентных ставок или более длительного периода отрицательных процентных ставок в Европе. Но по мере улучшения экономической активности мы, действительно, ожидаем, что процентные ставки могут в перспективе расти. И это был бы благоприятный фактор», - считает эксперт.

Между тем в Европе уже начался сезон корпоративной отчетности. Многие крупные корпорации, как ожидается, отчитаются в ближайшие несколько недель. Что касается США, то отчитались четыре из шести крупнейших банков страны. Их финансовые результаты за I квартал оказались смешанными. На этой неделе эксперты и инвесторы ожидают отчета двух финансовых гигантов: Morgan Stanley и Bank of America.

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