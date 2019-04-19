IPO КазМунайГаза будет ориентировано на розничных инвесторов

19-04-2019, 07:53

Предстоящее IPO «КазМунайГаза» будет ориентировано на привлечение розничных инвесторов, сообщил исполняющий обязанности председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов, сообщает Интерфакс-Казахстан.



«От "Самрук-Казына" очень четкий фокус, чтобы была ориентация именно на розничных инвесторов, чтобы подымать именно инвесторскую базу. Там во многом будет похоже на «Народное IPO», - сказал он журналистам в среду.

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Он добавил, что госфонд в рамках IPO рассматривает вариант размещения от 15 до 25% акций КМГ.

«По плану 25%, но все зависит от спроса. 15% или 25%. Это планы (IPO КМГ. – ИФ-К) на первую половину следующего года», - отметил Мурат Темирханов.

Halyk Finance определен локальным букраннером КМГ.

Председатель правления биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX) Тим Беннет ранее сообщал, что размещение акций КазМунайГаза на площадке AIX предварительно запланировано на II квартал 2020 года, однако он не исключил, что в связи с интересами компаний листинг может быть отложен.

Согласно комплексному плану приватизации на 2016-2020 годы планируется провести SPO «Казахтелекома», IPO национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы», национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», авиакомпании Air Astana и других.