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KEGOC планирует направить на дивиденды более 14 млрд тенге

Вчера, 07:40
KEGOC планирует направить на дивиденды более 14 млрд тенге


АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) за II полугодие 2018 года может направить на выплату дивидендов более 14 млрд тенге, сообщил управляющий директор по финансам и учету KEGOC Айбек Ботабеков, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Решением совета директоров в марте собранию акционеров было предложено рассмотреть вопрос о распределении 87,7% чистого дохода за 2018 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2018 года), в размере 14,3 млрд тенге», - сказал Айбек Ботабеков на брифинге в пятницу.


KEGOC планирует направить на дивиденды более 14 млрд тенге

Дивиденд по простым акциям KEGOC составил 80,53 тенге

Выплата на одну простую акцию составит 54,53 тенге. За II полугодие 2017 года компания направила на выплату дивидендов 6,48 млрд тенге. Таким образом, в текущем году дивиденды за II полугодие выросли на 37%.

За I полугодие 2018 года было выплачено 20,938 млрд тенге. Таким образом, выплата дивидендов за 2018 год составит 35,1 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

Годовое общее собрание акционеров состоится 3 мая 2019 года. По информации Айбека Ботабекова, дивиденды будут выплачиваться во второй половине мая. Уставный капитал компании состоит из 260 млн обыкновенных акций. Чистая прибыль KEGOC в 2018 году составила 40,043 млрд тенге.

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