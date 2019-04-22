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Tesla намерена сократить состав совета директоров

Вчера, 07:52
Tesla намерена сократить состав совета директоров


Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи, передает РБК.

Отмечается, что такой шаг станет частью «поэтапной рационализации состава совета, чтобы позволить ему взаимодействовать более эффективно, сохраняя при этом новые идеи, опыт и знания». В компании подчеркнули, что данному решению не предшествовали никакие разногласия с членами совета директоров.


Tesla намерена сократить состав совета директоров

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Ожидается, что Брэд Бусс, Антонио Грасиас, Стивен Джурветсон и Линда Джонсон Райс покинут совет директоров в течение следующих двух лет. При этом Бюсс и Райс не будут выдвигать свои кандидатуры для переизбрания в совет в 2019 и 2020 годах.

По состоянию на 1 марта 2019 года акции Tesla упали в цене на 8% после сообщения о закрытии значительной части магазинов компании. CEO компании признал, что рассчитывать на прибыль по результатам первого квартала не приходится в свете попыток снизить стоимость седана Tesla 3 c 43 тыс. долларов до 35 тыс. долларов. Тогда же глава компании и основатель SpaceX Илон Маск выразил надежду, что успешным в плане прибыльности компании станет второй квартал текущего года.

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