ALSTOM намерена расширить производство

25-04-2019, 07:54

Елбасы Нурсултан Назарбаев и председатель правления компании ALSTOM Анри Пупар-Лафарж обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Первого Президента.



«7 лет назад мы начали успешное сотрудничество. Сегодня ваши предприятия работают в Казахстане не только в железнодорожной отрасли, но и в машиностроительной сфере. Производимая вашей компанией продукция является востребованной в странах региона», - отметил Первый Президент Казахстана.

Во время беседы Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость инфраструктурного развития в контексте укрепления транзитно-транспортного потенциала страны.

«Сейчас инфраструктурное развитие становится важным направлением в регионе, в том числе в связи с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Мы построили большое количество железнодорожных транспортных путей», - сказал Елбасы.

В свою очередь Анри Пупар-Лафарж поблагодарил Первого Президента Казахстана за возможность встретиться, подчеркнув особую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении инвестиционного сотрудничества.

«На электровозосборочном заводе произведено большое количество техники, поставляемой также и на зарубежные рынки. Начат экспорт в Азербайджан. Благодаря казахстанским специалистам мы получили возможность производить качественную продукцию. И сейчас в наших планах расширять производство. Мы планируем увеличить численность сотрудников завода с 500 до 700 человек, а также повысить производительность предприятия до 100 электровозов в год», - отметил председатель правления компании ALSTOM.

