Fitch: рост экономики Казахстана замедлится до 3,2% в 2020 году

25-04-2019, 07:56

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Казахстана в 2019 году на уровне 3,4%, в 2020 году - на 3,2%, сообщает Интерфакс-Казахстан.



«Мы ожидаем, что ВВП будет падать в последующие три года из-за того, что будет снижена добыча нефти по сравнению с 2018 годом», - сказала директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings на ежегодной конференции агентства по Казахстану.

Рост экономики Казахстана за I квартал составил 3,8%

По ее словам, в последующем инфляция будет снижаться до 5,3 в 2019 году и 4,5 в 2020.

«Мы считаем, что низкие цены на нефть последующие несколько лет, а также фискальное смягчение приведет к импорту потребительских товаров и окажет влияние на государственный баланс», - отметила Марина Стефани.

Экономика Казахстана по итогам 2018 года выросла на 4,1%, инфляция составила 5,3%.

Официальный прогноз роста ВВП на 2019 год составляет 3,8%, целевой коридор годовой инфляции - 4-6%.