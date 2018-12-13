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Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5%

Сегодня, 07:49
Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5%


Международное рейтинговое агентства Moody’s Investors Service опубликовало прогноз по нефинансовому корпоративному сектору стран СНГ на 2019 год, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе агентства.

«Стабильный прогноз обусловлен прежде всего комбинацией умеренного роста ВВП, благоприятных цен на нефть и замедлением внутреннего спроса», — говорит вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Moody’s Артем Фролов.


Moody’s: Экономика Казахстана вырастет на 3,5%

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В Казахстане благоприятные цены на нефть, повышение уровня добычи нефти и восстановление ненефтяного сектора экономики будут поддерживать рост ВВП в 2019 году на уровне 3,5% (снижение с 3,7% в 2018 году), однако недавняя девальвация тенге будет негативно влиять на потребительскую уверенность и внутренний спрос.

«В России благоприятные цены на нефть и низкий уровень инфляции будут поддерживать рост ВВП приблизительно на уровне 1,6% в 2019 году (снижение с 1,8% в 2018 году). Планируемая реализация государственных инфраструктурных проектов должна способствовать повышению слабого внутреннего спроса, однако угроза расширения санкций негативно влияет на деловые ожидания и настроения инвесторов», — указывается в отчете.

По прогнозу Moody’s, рост ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2018 году до 3,2% в 2019 году в условиях замедления реформ, политической и геополитической неопределенности, которые негативно влияют на уровень инвестиций в стране, и демографических проблем.

«Внутренний спрос улучшился, и инфляция снизилась, однако событийные риски остаются высокими, а также сохраняется слабость банковской системы», — считают эксперты.

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