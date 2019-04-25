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Shell готовит проект строительства солнечной электростанции

25-04-2019, 07:50
Shell готовит проект строительства солнечной электростанции


Концерн Royal Dutch Shell заинтересован в дальнейшем участии в реализации проектов на территории Казахстана. Об этом сообщил директор подразделения «Международная разведка и добыча» компании Эндрю Браун на встрече с премьер-министром Аскаром Маминым, пишет primeminister.kz.


Shell готовит проект строительства солнечной электростанции

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Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы совместной деятельности по освоению месторождений Кашаган и Карачаганак, участия в разработке скважин «Каламкас» и «Хазар» на участке «Жемчужина». Перспективным направлением для компании также является развитие альтернативных источников энергии. Royal Dutch Shell прорабатывает проект строительства солнечной электростанции в Таразе.

Глава правительства Аскар Мамин отметил, что компания входит в число крупных инвесторов. На сегодня в стране усиливаются меры по обеспечению благоприятных условий для ведения инвестиционных проектов и укрепляются механизмы защиты прав инвесторов.

В завершение встречи стороны выразили намерение о расширении сфер взаимодействия и реализации новых совместных проектов.

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