Амангельды Таспихов сдал лингвистический экзамен

Вчера, 07:54

Лингвистическая комиссия приняла решение о том, что кандидат в президенты от Федерация профсоюзов Амангельды Таспихов свободно владеет государственным языком, об этом центру деловой информации Kapitаl.kz сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

«Лингвистический экзамен был проведен по всем трем этапам: написание письменного задания, чтение печатного текста и публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут. После сдачи экзамена состоялось обсуждение и подведение итогов лингвистической комиссией», - отметили в пресс-службе.

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Письменное задание было на тему «Мені елім». Письменная работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Претендентом было допущено незначительное количество пунктуационных ошибок, содержание письменной работы было глубинным. Во втором задании претендент прочел отрывок из сборника адыр Мырза лі «Тадаулы шыармалар». Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему «Тіл тадыры – ел тадыры».

Кроме того, в ЦИК сообщили, что кандидат в президенты Садыбек Тугел соответствует предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» требованиям. Напомним, Садыбек Тугел баллотируется от «Республиканского движения «лы Дала ырандары».