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S&P 500 и Nasdaq поставили рекорды

Вчера, 07:48
S&P 500 и Nasdaq поставили рекорды


Основные фондовые индексы США завершили пятницу в плюсе на фоне опубликованных статистических данных, S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.


Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,31%, составив 26543,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,34%, до 8146,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,47%, до 2939,88 пункта.


В пятницу стало известно, что реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 3,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 2%.

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