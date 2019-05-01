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QAZAQ AIR будет летать из Алматы в Ош

Сегодня, 07:48
QAZAQ AIR будет летать из Алматы в Ош


Авиакомпания QAZAQ AIR открывает новый международный маршрут Алматы – Ош, об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.


QAZAQ AIR будет летать из Алматы в Ош

Почему авиаперевозчики Казахстана предпочитают региональные лайнеры?

С 7 июня 2019 года современные региональные лайнеры Bombardier Q400 NextGen авиакомпании QAZAQ AIR начнут регулярные полеты на юг Кыргызской Республики – в город Ош.

Полеты между городами Казахстана и Кыргызстана будут осуществляться
дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билета за перелет
из Алматы в Ош длительностью 1 час 5 минут начинается от 15 922 тенге, включая все сборы, билет из Оша в Алматы обойдется в 48 долларов (по
текущему курсу), включая все сборы.

«Совсем недавно в дополнение к сезонным рейсам к берегам озера Иссык-Куль авиакомпания QAZAQ AIR расширила свою маршрутную сеть в Кыргызстане регулярными рейсами в Бишкек. А в мае будут открыты рейсы в Ош, которые, мы уверены, послужат сближению наших братских народов», – отметил и. о. председателя правления авиакомпании QAZAQ AIR Адель Даулетбек.

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