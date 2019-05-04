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Бахыт Батыршаев возглавил Комитет по инвестициям МИДа

Сегодня, 07:34
Бахыт Батыршаев возглавил Комитет по инвестициям МИДа


Бахыт Батыршаев назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Казахстана, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Бахыт Батыршаев родился в 1973 году. Является выпускником Казахского национального университета им. аль-Фараби.

В системе МИД Казахстана работает с 1995 года. В разные годы работал на различных должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства Казахстана и его загранучреждениях, в том числе в посольствах Казахстана в Египте и Саудовской Аравии.

Являлся директором департамента Азии и Африки МИД РК, Постоянным Представителем Казахстана при Организации исламского сотрудничества в Джидде.

До назначения с 2013 года занимал должность Посла Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и по совместительству в Королевстве Бахрейн - Постоянным Представителем Казахстана при ОИС.

Награжден юбилейными медалями «Астананы 10 жылдыы», «азастан Республикасыны туелсіздігіне 20 жыл», «азастан Конституциясына 20 жыл», «азастан Республикасыны туелсіздігіне 25 жыл», «азастан Республикасыны дипломатиялы ызметіне 25 жыл», «Астана 20 жыл» и медалью «Ерен ебегі шін».

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

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