Volkswagen лишился уже 30 млрд евро из-за «дизельгейта»

Сегодня, 07:35

Автоконцерн Volkswagen лишился уже 30 млрд евро из-за «дизельного» скандала. Ранее Bloomberg оценивал потери компании в 32 млрд евро, сообщает investing.comhttps://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-613884.

Только за первые три месяца 2019 года концерну пришлось направить почти 1 млрд евро на юридические расходы. Финансовый директор VW Франк Виттер подчеркнул, что большую часть затрат составили выплаты для урегулирования споров в Северной Америке.

15 апреля Investing.com писал, что прокуратура Германии обвинила экс-руководителя Volkswagen Мартина Винтеркорна и еще четырех топ-менеджеров в мошенничестве из-за «дизельгейта». Как считают прокуроры, главе компании еще с 2014 года было известно об обеспечении, установленном на авто для обхода экологических тестов в США. Кроме того, уверяют они, Винтеркорн специально инциировал обновление ПО, в результате которого обнаружить обман было затруднительно.

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В 2015 году Управление охраны окружающей среды США обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По информации ведомства, в 2007–2015 гг. Volkswagen поставил на 11 млн своих автомобилей ПО, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и других стран, в числе которых была и Германия, вынудили концерн отозвать проданные автомобили. Volkswagen не стал опровергать обвинения и согласился на штрафы и отзыв машин.

Ситуация с «дизельгейтом» повлияла на сокращение продаж дизельных машин в Европе. Так, если в 2013 году 56% проданных в Великобритании автомобилей работали на тяжелом топливе, то в 2018 году их доля снизилась до 30%. В 2015 году дизельные автомобили дали 49% продаж Volkswagen, в 2018 году – 43%.