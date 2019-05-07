АФК: Доходы страховых компаний продолжают расти

Вчера, 07:53

Страховые компании в 2019 году продолжают демонстрировать улучшение

показателей рентабельности. Так, доходы сектора за первый квартал этого года составили 19,3 млрд тенге, увеличившись на 53,3% в сравнении с

тем же периодом прошлого года. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).







«Усредненный показатель

рентабельности активов улучшился с 1,2% до 1,8%, а показатель прибыли на

средний капитал вырос с 3,1% до 4,1%. Между тем прибыль шести компаний

страхования жизни составляет 5,8 млрд тенге, что соответствует 30,1%

доходов сектора», - отметили в АФК.



Суммарные активы казахстанских страховых компаний по итогам марта выросли на 34,8 млрд тенге до 1 105,9 млрд тенге и на 5,5% или 57,4 млрд тенге с начала года.





«Рост активов страховых компаний в марте был обеспечен докапитализацией KazakhExport. Так, активы KazakhExport увеличились на 34,8 млрд тенге до 83,6 млрд тенге. В том числе, суммарные активы компаний по страхованию жизни в марте выросли на 10,8 млрд тенге до 342,2 млрд тенге. Увеличение связано со включением в отчетность АО «КСЖ «Евразия», активы которого составляют 5,5 млрд тенге. Таким образом количество игроков на рынке страхования жизни увеличилось до семи компаний. Суммарные страховые резервы сектора практически не изменились за март, снизившись на 0,2 млрд тенге до 547,2 млрд тенге. Тем временем с начала года сохраняется позитивная динамка – плюс 27,7 млрд тенге. Между тем 82,7% прироста страховых резервов в текущем году приходятся на СК Евразия и СК Халык – 22,9 млрд из 27,7 млрд тенге», - отметили аналитики.

Собственный капитал сектора за отчетный месяц вырос на 49,9 млрд тенге.





«В частности, уставный капитал СК KazakhExport был увеличен на 34 млрд тенге. Капитал КСЖ Евразия составляет 5,4 млрд тенге, что соответствующим образом сказалось на общем приросте. Дополнительно росту капитала сектора поспособствовала капитализация прибыли. К примеру, собственный капитал СК Евразия вырос на 8,6 млрд тенге за счет нераспределенной прибыли», - подчеркнули в АФК.

Объем привлеченных за три месяца страховых премий составил 118,9 млрд тенге, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%.





«Сумма чистых премий увеличилась на 24,3% до 94,1 млрд тенге. Напомним, что за весь 2018 год сектором было привлечено 384,8 млрд тенге премий, тогда как чистая сумма страховых премий была равна 295,0 млрд тенге. Наибольший объем премий приходится на сегмент добровольного имущественного страхования - 54,8 млрд тенге, плюс 2,6 млрд тенге в сравнении с первым кварталом 2018 года. Также в текущем году значительно расширился сегмент добровольного личного страхования, тогда как объем премий по обязательным видам страхования снизился. Так, в текущем году объем ДЛС составил 39,8 млрд тенге, увеличившись на 35,1% в сравнении с первым кварталом 2018 года, тогда как премий по обязательным видам страхования было собрано на 1,7 млрд тенге меньше – 24,3 млрд тенге», - отметили аналитики.

Расходы по осуществлению страховых выплат в январе-марте 2019 года составили 27,1 млрд тенге, что на 29,6% выше в сравнении с расходами за аналогичный период 2018 года. Напомним, что суммарные расходы, связанные со страховыми выплатами в 2018 году, составили 95,2 млрд тенге.





«Между тем, выплаты в текущем году растут по всем видам страхования. Так, выплаты по добровольному личному страхованию выросли с 8,2 до 10,3 млрд тенге, по добровольному имущественному страхованию увеличились с 5,3 до 8,8 млрд тенге, тогда как по обязательным видам страхования составили 8 млрд тенге против 7,3 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. Между тем компании страхования жизни выплатили 4,7 млрд тенге, что на 38,5% выше в сравнении с первым кварталом прошлого года и соответствует 17,5% выплат всего сектора», - сообщили в АФК.