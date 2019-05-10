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Болат Иманбаев стал послом РК в Малайзии

Сегодня, 07:36
Болат Иманбаев стал послом РК в Малайзии


Болат Иманбаев назначен послом Республики Казахстан в Малайзии, сообщает Акорда.

«Указом Главы государства Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии», - говорится в сообщении.

Данияр Сарекенов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии.

«Указом Главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству в связи с переходом на другую работу», - сообщили в Акорде.

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