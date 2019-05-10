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В 2019 году 12 тысяч многодетных семей получат квартиры

Сегодня, 07:43
В 2019 году 12 тысяч многодетных семей получат квартиры


Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал о реализации механизма жилищной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. На сегодня в стране насчитывается 340 тыс. многодетных семей, из них более 31 тыс. состоят на учете в акиматах как нуждающиеся в жилье (на 1 января – более 28 тыс. семей), пишет primeminister.kz

Ежегодно регионам будут выделяться по 50 млрд тенге на строительство и приобретение арендного жилья для многодетных семей. Это позволит обеспечить 6 тыс. многодетных семей ежегодно, а до 2025 года — 40 тыс. многодетных семей получит возможность стать обладателем арендного жилья.

До конца мая 2019 года за счет всех источников планируется обеспечить жильем 1200-1300 многодетных семей.

«У нас есть специальный график выдачи жилья. К примеру, 9 мая ключи от своих квартир получат многодетные семьи Западно-Казахстанской области, Шымкента. 25 мая — Атырауской области и Алматы», — проинформировал Каирбек Ускенбаев.


В 2019 году 12 тысяч многодетных семей получат квартиры

Льготное жилищное кредитование: критерии и условия

В качестве дополнительной меры через АО «Жилстройсбербанк» в июне 2019 года планируется запуск льготного кредитования многодетных, неполных семей, а также семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Эти займы будут предоставляться по ставке 2% годовых, на срок до 20 лет, с первоначальным взносом от 10%. Часть первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом.

Для реализации данного механизма течение трех лет планируется выделить 150 млрд тенге. Это обеспечит ежегодную выдачу 6 тыс. займов, в течение 25 лет будет выдано 56 тыс. займов.

«Таковы первые результаты работы по выдаче жилья многодетным семьям. Мы держим эту работу на постоянном контроле. Поручение Елбасы по обеспечению многодетных семей жильем будет полностью реализовано. Многодетные семьи, стоящие на сегодняшний день в очереди на получение жилья, до 2025 года будут полностью обеспечены жильем от государства. Только в этом году 12 тыс. семей заселятся в свои квартиры (6 тыс. за счет всех источников и 6 тыс. за счет льготного кредитования через Жилстройсбербанк). Таким образом, за 3-4 года планируем полностью решить проблему нуждающихся в жилье многодетных семей», — сообщил он.

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