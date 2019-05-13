Биткоин преодолел отметку в 7 тысяч долларов

Вчера, 07:34

Стоимость биткойна впервые с октября прошлого года преодолела психологическую отметку в 7 тыс. долларов. Максимальная цена биткойна за последние сутки, по данным биржи Coindesk, составляла 7 тыс. 753 доллара, сообщает издание «Ведомости».

Однако к вечеру 12 мая стоимость криптовалюты немного опустилась. По данным на 2.12 аст на Coindesk биткоин стоил 7 028,61 доллара. На бирже CoinMarketCap в это же время стоимость биткойна составляла 7 020,92 доллара.

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Капитализация криптовалюты выросла до $29,1 млрд. Биткойн по-прежнему остается самой дорогой криптовалютой с самой большой капитализацией.

Исторический максимум был достигнут в декабре 2017 года, когда цена превышала 20 тыс. долларов. Однако потом биткоин начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до 13 тыс. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в 4 тыс.