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Toyota и Panasonic объявили о совместном IT-предприятии

Вчера, 07:38
Toyota и Panasonic объявили о совместном IT-предприятии


Японские промышленные гиганты Toyota и Panasonic объявили о создании совместного предприятия по внедрению мобильных технологий в городах, пишет vestifinance.ru.

«Panasonic Corporation и Toyota Motor Corporation заключили сегодня контракты, направленные на создание нового совместного предприятия, связанные с градостроительным бизнесом. Обе компании стремятся объединить инициативы по предоставлению мобильных услуг, выдвигаемые Toyota, и инициативы по "обновлению образа жизни", инициированные Panasonic благодаря сотрудничеству, основанному на создании совместного предприятия, создавая тем самым новую ценность для всего города в целом», - отмечается в пресс-релизе компаний.

«Panasonic и Toyota стремятся к улучшению жизни людей, к росту и развитию городов. В этом бизнесе ожидаются быстрые изменения в связи с ускоренным внедрением технологий IoT (интернет вещей), а также развитием мобильности, такой как CASE (подключенная автономность) и MaaS, новой концепции предоставления услуг по IT-подключению автомобилей, общественного транспорта и других транспортных средств», - подчеркивают партнеры по СП.


Toyota и Panasonic объявили о совместном IT-предприятии

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В ряде стран MaaS получила новое развитие и означает услугу, обеспечивающую высокую мобильность людей за счет сочетания общественного транспорта, проката автомобилей, такси, проката велосипедов и других средств передвижения.

В жилищном бизнесе, где ожидается усиление конкуренции на рынке «умных» городов, две компании укрепят основы своего бизнеса путем интеграции их уже работающих подразделений.

«В будущем, помимо аппаратного обеспечения, предоставление улучшенных услуг, поддерживаемых технологиями, будет играть более важную роль в развитии города, что обеспечивает ценность для клиентов и местного сообщества, - заявил Казухиро Цуга, президент Panasonic. - Toyota является лидером сферы мобильности, и Panasonic уже давно служит людям. Мы объединим наши сильные стороны, чтобы предложить новую ценность в повседневной жизни».

Toyota уже известна своими экспериментами в управлении городским движением, когда датчики вдоль дорог и на перекрестках позволяют автомобилям безопасно перевозить людей и грузы без водителей.

Партнеры получат одинаковые доли в СП - по 50%. Panasonic и Toyota сконцентрируют свои активы «умного» управления в своих компаниях и передадут их в СП: Panasonic Homes, Panasonic Construction Engineering Co., Matsumura-gumi Corporation, Toyota Housing Corporation. При этом Toyota Housing приобретет приблизительно 49% акций Misawa Homes Co., которые также будет переданы в СП.

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