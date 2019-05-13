В WhatsApp появится платежный сервис

Вчера, 07:40

Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times. Создаваемый центр должен будет разработать не только сервис платежей WhatsApp, но и продукты, отвечающие за безопасность пользователей и выявление спама, передают Ведомости.

Facebook выбрал Великобританию из-за того, что мессенджер гораздо более популярен здесь, чем в США, пояснили в пресс-службе соцсети. Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.

WhatsApp внедрит новую функцию

Как отмечает издание, планы соцсети усиливают надежды города стать глобальным финансово-техническим центром и свидетельствуют о приверженности компании монетизации мессенджера. Facebook для создания сервиса мобильных платежей собирается нанять 100 сотрудников, тем самым штат WhatsApp увеличится на 25%. Большинство инженеров-программистов будут искать в Лондоне, дополнительный персонал — в Дублине (здесь расположена штаб-квартира Facebook — «Ведомости»), уточняет FT.

На прошлой неделе гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что новый сервис заработает сразу в нескольких странах уже в 2019 г. По его словам, после тестирования сервиса он сначала заработает в Индии. В конце 2018 г. WhatsApp сообщил, что в Лондон были направлены инженеры из команды основателей WhatsApp. «Мы готовы работать с лучшими техническими экспертами в Лондоне и Дублине, чтобы WhatsApp вошел во второе десятилетие. WhatsApp — это действительно глобальный сервис, и наши команды помогут разработать сервис мобильных платежей WhatsApp и другие полезные функции для наших пользователей», — говорил операционный директор WhatsApp Мэтью Идема.

Facebook купил WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд.