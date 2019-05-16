RENOвация в мире смартфонов

Сегодня, 07:48

14 мая в Алматы один из ведущих и самых инновационных производителей смартфонов в мире, компания OPPO, презентовал новую серию Reno. Две новинки включают в себя все тренды современного мобильного рынка и даже больше того – некоторые технологические решения стали революционными, от них у собравшихся журналистов, блогеров и светских тусовщиков захватывало дух.

Все были приятно удивлены стильным дизайном смартфонов новой серии Reno. Впрочем, ожидаемо: OPPO уделяет большое внимание эстетической составляющей, ее гаджеты всегда красивы, современны и сами просятся в руку.

Вот еще несколько фишек новой флагманской серии.

Необычная конструкция фронтальной камеры, благодаря которой никаких вырезов в экране нет. Это не просто маленький прямоугольник с камерой, а полноценный модуль, который выезжает под углом. Каждый раз, когда камера выдвигается, это вызывает восторг – так и хочется сказать «вау». Крыло камеры «распускается» очень быстро, всего за 0,8 секунды. Есть защита от падения — пострадать этот элемент при встрече с полом не должен. Флагман серии Reno 10x Zoom может похвастаться 10-кратным гибридным зумом. К слову, именно OPPO первой анонсировала эту технологию, а теперь очень удачно воплотила ее в жизнь. Невероятно, но OPPO на практике удалось реализовать десятикратное увеличение изображения без потери качества.

Необычно оформлена задняя панель: три камеры разных размеров спрятаны под защитным стеклом и совсем не возвышаются над поверхностью, необычный шарик защищает объективы от царапин, когда смартфон лежит на поверхности.

Новая серия смартфонов Reno от компании OPPO должна стать популярной среди казахстанцев, рассказывает CEO OPPO Казахстан Лю Ли: «Мы постарались оснастить наши гаджеты самыми последними технологическими разработками по приемлемым ценам. Главная задача технологий - вдохновлять и сближать людей. Reno – отличный пример воплощения этой концепции. Креативность, непосредственность, дух молодости – определяющие понятия философии серии Reno. По нашему мнению, сегодня смартфоны – это не просто телефоны, по которым можно только звонить или вести переписку. Сегодня смартфоны - неотъемлемая часть жизни, они с нами везде. И мы постарались сделать их максимально оснащенными. В новой серии Reno вы сможете с большим удовольствием смотреть видео с самым качественным звуком и невероятным изображением. Можете с успехом играть в мобильные игры – на наших телефонах отлично используется мощь комплектующих. Наконец, вы всегда можете на всю жизнь запечатлеть незабываемые моменты своей жизни. Наши фото- и видеокамеры просто созданы для всего этого.

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Смартфоны серии OPPO Reno будут доступны в цветах Ocean green и Jet black. Рекомендованная розничная цена для Reno 10x Zoom – 399 990 тенге (поступит в продажу в июне), для Reno – 249 990 тенге (его уже можно купить в Казахстане).

Технические характеристики OPPO Reno:

Габариты: 156,674,39,0 мм, 185 г

Дисплей: 6,4", 23401080, OLED, Gorilla Glass 6

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710, 2,2 ГГц, Adreno 613

Память: 6 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной

Камера: 48MP(IMX 586) + 5MP Ультраночной режим 2.0, Color Mapping, 4K Video, Artistic portrait mode (портретный режим Artistic). Фронтальная - 16MP, f/2.0, Портретный режим 2.0, Мягкая подсветка

Батарея: 3765 мАч, быстрая зарядка VOOC 3.0

ОС: Android 9 Pie, ColorOS 6.0

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC, джек для наушников, Dual SIM

Другое: Hidden Fingerprint Unlock 2.0 (Экранный сканер отпечатков, версия 2,0)

Датчики: магнитный датчик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, датчик падения, Crescent Bay, двойной слот для nano-SIM.

Технические характеристики OPPO Reno 10X Zoom:

Габариты: 162,077,29,3 мм, 210 г

Дисплей: 6,6", 23401080, OLED, Gorilla Glass 6

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640

Память: 8 Гб оперативной, 256 Гб постоянной

Камера: 48MP(IMX 586)+13MP (telephoto)+8MP (широкоугольный с обзором 1200), 10-кратный гибридный зумDual OISArtistic portrait mode (портретный режим Artistic), Ультраночной режим 2.0, Color Mapping, 4K Video. Фронтальная - 16MP, f/2.0, Портретный режим 2.0, Мягкая подсветка

Батарея: 4065 мАч, быстрая зарядка VOOC 3.0

ОС: Android 9 Pie, ColorOS 6.0

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC, джек для наушников, Dual SIM

Другое: Hidden Fingerprint Unlock 2.0 (зкранный сканер отпечатков, версия 2,0)

Датчики: магнитный датчик, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, датчик падения, Crescent Bay, двойной слот для nano-SIM.